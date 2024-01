FESTIVAL « LES MYCÉLIADES » 2024 La médiathèque des Cannes et le cinéma L’Ellipse s’associent du 1er au 15 février 2024 pour

présenter au public ajaccien le festival de science-fiction « Les Mycéliades ». Ce festival,

créé par l’association Image en Bibliothèque et l’Agence Nationale du Développement du

Cinéma en Régions, a pour objectif de faire découvrir l’univers de la science-fiction, et

notamment le voyage dans le temps, aux 15-25 ans.







Plus d'information sur le site internet des médiathèques :



Le programme en PDF : Les deux structures culturelles ont a été sélectionnées pour la deuxième année consécutive pour porter ce projet en Corse et proposer des animations réunissant le cinéma, la littérature, l'écriture, la création et le numérique avec notamment de la réalité virtuelle (VR). L'étroit partenariat entre la médiathèque des Cannes et le cinéma L'Ellipse a permis d'établir une programmation commune destinée à donner envie aux jeunes Ajacciens de voyager vers d'autres époques et des mondes inexplorés. Les projections de films fourniront l'occasion de revoir des classiques comme « Harry Potter et le Prisonnier d'Askaban », « Un jour sans fin » et « Retour vers le futur », ou encore « Jurassik Park » et le manga « Suzume ». La médiathèque des Cannes met en place des ateliers, des rencontres et des projections gratuites, tandis que le cinéma L'Ellipse propose des projections à tarif préférentiel.Plus d'information sur le site internet des médiathèques : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/les-cannes.aspx Le programme en PDF : Communiqué de presse Mycéliades.pdf (3.25 Mo)



