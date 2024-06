Elections législatives 2024 : liste des bureaux de vote Les prochaines élections législatives auront lieu le 30 juin 2024 pour le 1er tour et le 7 juillet 2024 pour le 2d tour.



Retrouvez la liste des bureaux de vote.





Modalités Comment voter : les documents à avoir en votre possession au bureau de vote

Pour pouvoir voter, vous devez présenter un document d'identité parmi ceux énumérés dans l’l'absence de carte électorale n'empêche pas de voter. Même en cas de perte de votre carte électorale, vous pouvez aller voter.



Les étapes de l’opération de vote L’électeur se présente à la table où sont déposés les bulletins et les enveloppes. Son inscription sur les listes électorales est vérifiée. Il prend une enveloppe, un bulletin de vote de chaque liste ou candidat. Il est important qu’il prenne plusieurs bulletins de vote pour préserver la confidentialité de son choix. L’électeur peut aussi se rendre au bureau de vote avec les bulletins de vote qui lui ont été envoyés à son domicile. L’électeur se rend à l’isoloir. Le passage par l’isoloir est obligatoire pour garantir le caractère secret et personnel du vote. Il se présente devant l’urne où le président du bureau ou son suppléant vérifie son identité en lisant à voix haute la pièce d’identité ou la carte électorale qu’il lui présente. Le président ou son suppléant constate que l’électeur n’a qu’une enveloppe. En aucun cas, il ne doit la toucher. L’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l’urne. Il signe alors la liste d’émargement en face de son nom. Si un électeur n’est pas en mesure de signer lui-même, un électeur de son choix peut signer pour lui avec la mention manuscrite : « l’électeur ne peut signer lui-même. » La carte de l’électeur ou son attestation est rendue à son détenteur après que l’assesseur a apposé un timbre à la date du scrutin sur l’emplacement prévu à cet effet.

Le vote par procuration : principe général

À l’occasion d’une procuration un électeur A (le mandant) donne procuration à un électeur B (le mandataire) afin que celui-ci vote à sa place le jour du scrutin. Le mandataire doit être inscrit sur une liste électorale. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeure valable.



Comment et quand donner procuration ?

Dans l'année précédant le scrutin, l'électeur peut donner procuration à tout moment, de deux façons :



En faisant une demande en ligne sur le site

Vous devez ensuite faire valider votre procuration en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux mois qui suivent. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité. Si vous établissez une procuration pour les élections européennes et que vous disposez d’une identité numérique certifiée, vous pouvez faire vérifier votre identité en ligne, sans vous déplacer. Pour bénéficier de l’identité numérique certifiée, vous devez disposer d’une carte d’identité nouveau format et avoir fait certifier votre compte France Identité en mairie.

Faire une demande de procuration en ligne



En faisant valider un formulaire Cerfa papier

Dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat, ou un lieu accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.

Télécharger le formulaire de demande de vote par procuration



En cas de demande tardive, compte tenu des délais d’acheminement et de prise en compte par la mairie de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas voter à votre place. Une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité choisie, être utilisée pour l’éventuel second tour. Important : pour donner procuration, vous devez connaître le numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur la carte électorale de chaque électeur et peut être retrouvé directement en ligne sur le site internet service-public .



Que faire si je ne peux pas me déplacer ?

Pour faciliter le vote des personnes qui ne peuvent manifestement pas se déplacer en raison de maladies ou d’infirmités graves, les officiers et agents de police judiciaire peuvent recueillir les demandes de procuration au domicile de ces personnes. Dans ce cas, la demande de déplacement à domicile doit être formulée par écrit et être accompagnée d’une attestation sur l’honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.



Combien de temps est valable une procuration ?

La procuration est établie : soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l'élection ou bien pour un seul) ;

(pour les deux tours de l'élection ou bien pour un seul) ; soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à compter de sa date d'établissement. Pour les Français établis hors de France, elle peut être valable jusqu’à trois ans à condition qu’elle ait été établie par l’autorité consulaire du lieu de résidence.



Comment vérifier que vous avez donné ou reçu une procuration ?

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site



Comment peut-on résilier une procuration ?

Le mandant a la possibilité de résilier sa procuration à tout moment. La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités. Le formulaire est le même que pour l’établissement d’une procuration. Vous pouvez également résilier une procuration via la téléprocédure À noter : même s’il a établi une procuration, le mandant peut tout à fait se rendre à son bureau de vote et voter personnellement, si l’électeur qu’il a désigné comme mandataire n'a pas déjà voté en son nom. Dans le cas inverse, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s'il est constaté que le mandant s'est déjà présenté au bureau de vote.



Nombre de procurations par mandataire

Le jour du vote, l'électeur désigné ne peut avoir qu’une procuration établie en France.

Il peut donc avoir : soit une procuration faite en France

soit une procuration faite à l'étranger

soit une procuration faite en France et une procuration faite à l'étranger

soit deux procurations faites à l'étranger Cas particulier : un électeur peut bénéficier d’un nombre maximum de trois procurations si au moins une procuration lui a été donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire. Une seule procuration parmi les trois peut être faite en France. Plus d'informations sur notre page

Version Facile à Lire et à Comprendre - Le vote par procuration.pdf





Bureaux de vote Les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 18h.

