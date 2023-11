École de Castelluccio : mise en place d’un groupe de travail pour évaluer les conditions de sécurité L’école de Castelluccio, qui accueille 56 élèves de maternelle et d’élémentaire répartis dans trois classes à multiples niveaux, présente des caractéristiques ne répondant pas à l’ensemble des impératifs de sécurité qui s’appliquent à tout établissement scolaire.



Une situation qui n’est pas nouvelle, connue des services de l’Éducation nationale et des parents d’élèves, mais que la Ville d’Ajaccio, à travers les responsabilités qui sont les siennes et en tant que garante de la sécurité des enfants scolarisés dans ses écoles, se doit de prendre en compte.

Pour rappel, l’école de Castelluccio est organisée sur trois sites distincts qui n’appartiennent pas à la Ville d’Ajaccio ; terrain et locaux sont en effet propriétés de l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse (OPH2C) :



L’école maternelle est hébergée dans une structure préfabriquée, sur un terrain qui accueille aussi la cour de récréation. L’école élémentaire est pour sa part installée au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation. Enfin, le réfectoire est situé au rez-de-chaussée d’un autre bâtiment d’habitation.

Du fait de cette configuration, unique à l’échelle de la commune, il apparaît que la sécurité des élèves, comme la sûreté de l’établissement ne peuvent être totalement assurées. On notera, en particulier, que :



La sortie des élèves s’effectue directement sur la route qui passe devant les bâtiments. A plusieurs moments de la journée, ils sont contraints de cheminer dans des conditions non-sécurisées le long de cette même route, empruntée par les véhicules quittant l’hôpital de Castelluccio, notamment pour se rendre à la cantine. La mise en œuvre obligatoire des dispositifs anti-intrusion relevant du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ne peut être assurée dans le bâtiment d’habitation accueillant les élèves de l’élémentaire. Problème qui se trouve largement amplifié par la présence de baies vitrées donnant directement sur les deux classes. Dans ce contexte, l’application des mesures liées aux différents niveaux du plan Vigipirate s’avère impossible (a fortiori le niveau Vigipirate « renforcé » actuel).

Il ressort de ces points ayant légitimement fait l’objet de signalements de la part des parents d’élèves, comme en attestent les procès-verbaux établis à la suite des conseils d’école de ces dernières années, que la situation ne saurait rester en l’état.



Si la question de la fermeture du site pour des raisons de sécurité mérite d’être posée, elle n’a aujourd’hui fait l’objet d’aucune décision définitive.



Une réunion s’est tenue ce mardi 28 novembre 2023 à l’Hôtel de Ville, qui a permis au maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, à son adjointe en charge des affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, et au directeur général des services de la Ville, Charles Dominici, d’échanger avec les représentants des parents d’élèves de l’école de Castelluccio.



Il a été décidé la mise en place rapide d’un groupe de travail rassemblant l’ensemble des parties prenantes – Ville d’Ajaccio, parents d’élèves, Éducation nationale, Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse, notamment – afin d’évaluer de façon concertée, et sur la base d’un diagnostic partagé, la situation actuelle de cette école du point de vue de la sécurité que la Ville se doit d’assurer aux élèves qui y sont accueillis.



A partir de ces éléments, et toujours en concertation avec les parents d’élèves, il sera possible de déterminer précisément si des aménagements permettraient de régler les difficultés relevées dans un délai raisonnable, ou si une fermeture devait être envisagée.



Par ailleurs, la municipalité entend intégrer la problématique spécifique du site de Castelluccio à la réflexion plus large portant sur la réorganisation générale de la carte scolaire de la commune. Ce travail, en cours, vise à répondre à l’évolution importante des niveaux de fréquentation des 32 écoles réparties sur le territoire ajaccien, ces dernières années, en gardant pour objectif principal l’amélioration constante des conditions de scolarisation des élèves. Ce sujet, éminemment important pour l’avenir de nos enfants, fera l’objet d’un débat en conseil municipal au cours du premier trimestre 2024.



Qu’il s’agisse du devenir des élèves de Castelluccio ou de celui de l’ensemble des élèves accueillis dans les écoles de la commune, la Ville d’Ajaccio réaffirme la place primordiale qu’elle accorde à leur sécurité.



Plus généralement, l’éducation est au cœur de l’action conduite par la municipalité, comme en attestent les efforts d’investissements réalisés au profit des établissements scolaires de la Ville pour assurer le bien-être et le confort des enfants, du personnel, ainsi que des enseignants. En 2023, le budget engagé dans les campagnes de travaux dans les écoles a ainsi été quasi multiplié par trois par rapport à 2022, pour se porter à 2 250 000 euros.



