EcoQuartier du Finosello : Grande concertation publique L'accunciamentu di u futuru quartieru di u finusellu sarà difinitu è cuncipitu cù a ghjenti chì ci campa.

Comme pour les autres projets portés par la SPL Ametarra et la Ville d’Ajaccio, l’aménagement du futur EcoQuartier du Finosello sera défini et réalisé de manière concertée avec les habitants du Pays Ajaccien.





Objectif Cette concertation a pour objectif :

- d’informer sur les modes d’aménagements publics

- de présenter le contexte territorial du projet

- de solliciter des avis et contributions sur trois questions clés : la qualité des espaces publics, la qualité des logements, les attentes globales sur ce nouveau quartier.

Plusieurs opérations de concertation publique seront menées à chaque étape du projet.

LES RENDEZ-VOUS : • La fête de quartier du Finosello, organisée le vendredi 13 octobre à partir de 16h30 au sein de l’artère commerçante du quartier

Au programme un concert du conservatoire de musique suivi d’un groupe insulaire, un buffet gratuit, une grande tombola avec à la clé un week-end pour deux personnes dans un hôtel 4 ou 5 étoiles (billets d'avion inclus), des ateliers de concertation, des ateliers à destination des jeunes publics...





• Des balades urbaines, le jeudi 19 et le samedi 21 octobre

Découverte du site du futur écoquartier, échanges sur les outils de maîtrise d’ouvrage publique de l’opération (SPL, concession d’aménagement, ZAC…), présentation de la démarche ÉcoQuartier et des objectifs globaux proposés, collecte des ressentis, des attentes et des propositions des usagers du site et des habitants de l’agglomération.



Visites du site (2h environ) le 19 de 17h00 à 18h30 et le 21 de 14h00 à 16h00 sur inscription ; ametarra@ametarra.fr

• Un questionnaire en ligne

• Un atelier d’urbanisme et d’architecture le 20 octobre portant sur le projet d’aménagement, les espaces paysagers et la conception et qualité des logements.

Il s’agit ici d’ateliers d’échanges, de discussions et de travail.



• Des permanences au bar «le Finosello» le 14 octobre (9h-12h) et le 18 octobre (14h-19h),

Deux permanences sont programmées afin de recevoir les personnes ne pouvant pas participer aux balades urbaines ou souhaitant prolonger les échanges.



• Le bilan de la concertation

Un premier bilan sera édité sur la base des contributions, des avis et des questions recueillies dans le cadre du dispositif. Cette synthèse des expressions collectées, permettra d’expliquer les orientations préconisées et le programme prévisionnel réalisé à la suite des observations et propositions émises par le public. Ce bilan sera présenté en réunion publique et soumis au conseil municipal du 23 novembre.



