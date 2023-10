Distribution gratuite de composteurs Composter est la meilleure façon de recycler sur place ses déchets alimentaires et d’alléger sa poubelle tout en produisant un engrais naturel de grande qualité pour son jardin ou ses plantes. Le SYVADEC et les intercommunalités proposent aux particuliers résidant en Corse de s'équiper gratuitement en composteurs.







Le composteur de jardin pour les maisons individuelles : haut de 90 cm, nécessite un espace de 2 m2 et s’installe en extérieur, sur un sol en terre.



Le lombricomposteur de balcon pour les appartements : haut de 75 cm, nécessite un espace au sol de 40 cm x 40 cm, et s’installe aussi bien à l’intérieur (cave, garage, loggia, cuisine) qu’à l’extérieur (terrasse ou balcon abrités).



Foire aux questions

Retrouvez toutes les réponses à vos questions par ici :

Distributions du mois d'octobre : https://www.syvadec.fr/inscription-composteur/ Vous n’avez pas encore de composteur ? Inscrivez-vous vite à la prochaine distribution pour obtenir le vôtre gratuitement

Les prochaines distributions :

Le 19/10 de 10h30 à 14h dans le hall de carrefour Finosello puis, de 15h30 à 17h15 parking du Géant Casino. Le 20/10 de 16h30 à 17h15 et le 21/10 de 14h à 17h devant le stade Ange Casanova de Mezzavia. Le 19/10 de 10h30 à 14h dans le hall de carrefour Finosello puis, de 15h30 à 17h15 parking du Géant Casino. Le 20/10 de 16h30 à 17h15 et le 21/10 de 14h à 17h devant le stade Ange Casanova de Mezzavia.

