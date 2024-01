Débat d’orientation budgétaire 2024 : la Ville conserve un fort niveau d’investissement. Ce vendredi 26 janvier, les élus de la Ville d’Ajaccio se sont livrés à l’exercice réglementaire du débat d’orientation budgétaire (DOB). Ils ont ainsi pris connaissance et débattu de la stratégie de la Ville et des grandes orientations budgétaires pour 2024, en attendant les arbitrages définitifs que les votes des budgets consacreront au mois de mars prochain. Une tendance se dégage. Elle révèle une épargne en hausse, malgré un environnement contraint, et le maintien d’un fort niveau d’investissement, sans pour autant recourir au levier fiscal



Chaque année, le cycle budgétaire des communes de plus de 3500 habitants impose l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) au moins 2 mois avant le vote définitif du budget primitif. Ce débat s’est déroulé lors de la séance du conseil municipal d’Ajaccio de ce vendredi 26 janvier 2024.



« Le budget d’une collectivité sert à produire un service de qualité pour le citoyen. En tant que gestionnaire consciencieux, nous assumons le fonctionnement, c’est-à-dire ce qui relève du quotidien. Mais il nous faut, dans le même temps, investir pour embellir et développer la ville, afin de répondre aux attentes et aux besoins exprimés par nos concitoyens », souligne Pierre Pugliesi, adjoint aux finances.



C’est à ce dernier qu’est revenu la charge d’exposer à l’assemblée municipale le rapport d’orientation budgétaire (ROB), document qui retrace le contexte et les grandes orientations pour l’année à venir.

Maintenir les équilibres budgétaires Pierre Pugliesi a tout d’abord présenté le bilan de l’année 2023, marqué par un résultat excédentaire « malgré une augmentation inédite des dépenses de fonctionnement depuis deux exercices » et « sans compensation financière de l’État », appuie-t-il. Ainsi, l’épargne de la Ville continue d’augmenter, passant de 5,3 M€ à 5,9 M€ entre 2022 et 2023.



« Les relations financières revues avec l’intercommunalité, le dynamisme des bases fiscales et nos orientations budgétaires conjuguées à nos efforts de gestion viennent compenser ces augmentations de dépenses de fonctionnement », explique l’élu.

L’investissement est resté constant et important en 2023, avec près de 20 millions d’euros de dépenses d’équipement, comme en 2022.

Ainsi, malgré un contexte mondial et national tendu depuis 4 ans (crise sanitaire, géopolitique mondiale instable, crise énergétique et sociale, inflation galopante) qui impacte les finances de toutes les collectivités, la Ville d’Ajaccio maintient un budget sain. Ces facteurs exogènes ne sont d’ailleurs pas sans conséquences sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité.



Enfin, en 2023, « le stock de dette du budget principal de la Ville a légèrement progressé depuis l’exercice précédent sous l’effet du coût d’acquisition des anciens locaux d’Orange au Diamant, pour 4 millions d’euros. Fin 2024, ce stock de dette retrouvera son niveau de 2022, et ce malgré l’effort d’investissement supplémentaire dû à la rénovation de la place Diamant », tient à rassurer Pierre Pugliesi.



Pour 2024, les recettes de fonctionnement de la Ville devraient augmenter de +4 % par rapport à 2023 (soit 109,7M€), en partie grâce à la progression des bases fiscales due à l’inflation (+3,8%), celles des recettes des produits des services et des domaines (+2,7%) et l’intégration au budget principal de la Ville de l’excédent de la section de fonctionnement de la régie autonome du Port Charles-Ornano, pour près de 2,3 M€.

« Cet apport vient compenser la hausse des charges de personnels de + 2,5% attendue en raison de la revalorisation de la bonification indiciaire des agents. Une mesure rendue obligatoire par la loi de finances 2024 et qui doit être supportée par les collectivités locales. Ce transfert nous permet de ne pas toucher à la fiscalité appliquée à nos concitoyens », informe l’adjoint aux finances.



En 2024, les projections appliquées aux dépenses de fonctionnement s’élèvent à 101,7 M€.

Le taux d’épargne devrait pour sa part plafonner à 7% cette année.

La masse salariale représente un coût de 900 000 euros. Depuis 2018, la tendance démontre la part croissante du personnel technique dans les embauches de la collectivité (de 45% des emplois permanents à 52%).

Une projection de 64 M€ d'investissement de 2024 à 2026 Concernant la Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI), la Ville va bénéficier du « Fonds Vert » financés par l’État pour poursuivre les projets d’amélioration de performance environnementale (modernisation de l’éclairage public, rénovation énergétique des bâtiments, installations photovoltaïques...) et des projets d’adaptation liés au changement climatique (risques naturels, revégétalisation en ville). Les taux de subvention varient d’ailleurs en fonction du caractère écologique de ces derniers.



Ainsi, les principales orientations du budget portent sur un effort d’investissement de 64 M€ de 2024 à 2026.

L’investissement le plus notable va concerner le lancement des travaux de requalification de la place du Diamant, qui est inscrit sur la ligne budgétaire de la voirie, de l’éclairage public et de la propreté urbaine (31% du budget global). Projet phare de cette 2e partie de mandature, il comprend également une rénovation et un agrandissement de son parking souterrain.

« Le volet financier s’appliquant au parking souterrain sera pris en charge par le budget annexe de la régie des parkings. Pour ce faire, un emprunt de 12 M€ a été contracté pour une exécution des travaux entre 2024 et 2025 », annonce Pierre Pugliesi.



Par ailleurs, les investissements se concentreront aussi sur les principaux domaines de compétences de la commune : la proximité (voirie / éclairage public / propreté) soit 20% des investissements entre 2024 et 2026 (contre 14% des investissements de 2015 à 2023) ; le développement durable, soit 18% des investissements entre 2024 et 2026 (3% des montants investis entre 2015 et 2023) ; la rénovation de l’habitat (passant de 2% à 9% sur la même période), et enfin l’embellissement des écoles et des crèches (de 9% à 13%). Quant à la culture et au patrimoine, ils absorbent 20% du budget global d’investissement (+6% par rapport à 2023).



Concernant le budget annexe de stationnement, la Ville d’Ajaccio envisage d’augmenter la tarification du stationnement pour les non-résidents du Pays ajaccien. Un travail d’analyse est d’ores et déjà engagé.



Enfin, l’encours de la dette du budget annexe de l’Agence Nationale pour la rénovation Urbaine (ANRU) est en cours de clôture. Il sera transféré sur le budget principal dans le courant de l’année. Cette action vient finaliser le vaste programme d’investissement ayant bénéficié aux quartiers des Cannes et Salines, dont le chantier s’est clôturé avec la réalisation de la passerelle des Cannes.

Le conseil municipal en vidéo Notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/@citadaiacciutv734

Accueil Envoyer à un ami Imprimer