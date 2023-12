Communiqué : fin du mouvement de grève à la CAPA et accord avec le STC Ville d'Ajaccio Stéphane SBRAGGIA, maire d’Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) souhaite aujourd’hui s’adresser aux agents

de la Ville d’Ajaccio, de la CAPA, mais aussi aux habitants du Pays ajaccien en réponse au mouvement social entamé la semaine dernière par le Syndicat des

travailleurs corses (STC) et l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).



S’il se satisfait que la Ville, la CAPA et le STC soient parvenus à un accord, mettant fin au blocage du dépôt de la collecte des déchets à Mezzavia depuis une

semaine, il tient néanmoins à rappeler quelques éléments de contexte essentiels à la bonne compréhension des enjeux liés à ce mouvement social. C’est sur la base de ces constats partagés par toutes les parties prenantes que le conflit a pu être résolu.



Depuis 2014, le dialogue social est constant entre les agents et les deux administrations.

Celui-ci a donné lieu à un certain nombre d’avancées sociales récentes :

- L’augmentation du salaire moyen des agents ayant les plus faibles rémunérations (catégorie C), supérieure à l’inflation sur la période 2014/2023 ;

- La progression, sur la seule année 2023, de plus de 4% du salaire moyen au sein de chaque collectivité (CAPA et Ville) ;

- La réévaluation régulière de la participation des deux institutions au montant des « tickets Restaurant » et aux mutuelles des agents.



Stéphane SBRAGGIA tient ainsi à souligner que le pouvoir d’achat des agents et des Ajacciens est une préoccupation majeure des Exécutifs de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA. Ainsi, les impôts, le coût des crèches ou encore de la cantine scolaire n’ont pas fait l’objet d’augmentation, malgré l’inflation, et contrairement à bon nombre de villes et d’agglomérations qui ont répercuté ces effets conjoncturels sur leurs leviers fiscaux.



La signature du protocole d’accord entre le STC et la CAPA a été rendue possible suite à l’engagement de l’organisation syndicale de cesser le blocus du dépôt de Mezzavia afin de permettre à l’ensemble des rippers de reprendre leur travail. Il s’agissait là d’un préalable à toute discussion. La reprise de la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire de la CAPA devant reprendre dès ce mardi 12 décembre à 18h.



Quant à l’UNSA Ville d’Ajaccio, ses représentants syndicaux reçus ce jour ont souhaité disposer de plus de temps pour analyser les propositions de la Ville.

L’organisation maintient donc son préavis de grève pour demain mercredi 13 décembre 2023.



Place désormais à la poursuite des discussions, dans un climat apaisé et conformément au dialogue social de qualité que les deux institutions ont toujours su maintenir et encourager.

Les propositions soumises aux représentations syndicales Ville :

- Renonciation à la Prime de pouvoir d’achat exceptionnelle, au profit de la réévaluation plus pérenne du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;



- Sur cette base, ajout de 175 000€ sur l’évolution annuelle du RIFSEEP de 300000€ déjà convenue dans le dialogue social ;



- Poursuite de l’évolution de la valeur du Ticket Restaurant et de la participation aux mutuelles prévoyance et santé, dans le cadre du dialogue social habituel.

Le protocole d’accord STC-CAPA :

- Reprise du service de la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire de la CAPA à compter du mardi 12 décembre 2023, 18h ;



- Revalorisation du Régime indemnitaire des ayants droits à la Prime de pouvoir d’achat exceptionnelle, dont le montant ne serait être inférieur à 25% de la prime et sera arrêté avec l’ensemble des partenaires sociaux, dans le cadre de l’élaboration du budget 2024. Cette revalorisation sera appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2024.



- Renonciation à la Prime de pouvoir d’achat exceptionnelle ;



- Les autres points qui faisaient l’objet du préavis de grève seront débattus dans la continuité du dialogue social engagé entre la CAPA et les organisations syndicales.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer