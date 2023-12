City Trail Impérial 2023 U City Trail Impiriali partarà sabbatu u 23 di dicembri à 9 ori di sera da u viali di Parighji (piazza à u Diamanti).

Le City Trail Impérial prendra son départ le samedi 23 décembre à 21h00 depuis l'avenue de Paris (place du Diamant). Ouvert à 1500 concurrents, le parcours reprend les grandes lignes de l'édition 2022 avec le désormais traditionnel passage par la Citadelle. Nouveauté cette année, la montée des escaliers du chemin de l'Alivettu.



Top départ 21h !



La liste des bénéficiaires de cette édition 2023

Sogni Zitellini

Inseme

La Marie Do

Tous pour Chacun



En partenariat avec les clubs d'athlétisme d'Ajaccio (Corsica Run X Trem, GFCA, ASPTT, CAA, A Santamariaccia, CTCA et CS Mezzavia).



L'actualité du City Trail est à retrouver sur la page facebook officielle de la course :



Le parcours Consultez le parcours avec Open Runner.



Le stationnement est interdit aux véhicules de toute nature à compter du 23 décembre 2023 à partir 06h00 et ce jusqu’au passage

du dernier concurrent ou jusqu’à la fin de l’édition du City trail 2023 dans les voies ci-après :

- Avenue de Paris (portion comprise entre le carrefour de la couronne et l’avenue Ramaroni)

- Cours Grandval (portion comprise entre rue Maréchal d'Ornano et l’avenue Ramaroni)



La circulation est interdite à compter du 23 décembre 2023 à partir de 14h00 et ce jusqu’à la fin de l’édition dans la voie ci-après :

- Avenue de Paris (dans les 2 sens de circulation portion comprise entre le cours Napoléon et la rue Maréchal Ornano).



La circulation est interdite à compter du 23 décembre 2023 à partir de 19h45 et ce jusqu’à la fin de l’édition dans les voies ci-après :



- Cours Napoléon (portion comprise entre l’avenue Beverini Vico et le carrefour de la couronne (place De Gaulle))

- Boulevard Sampiero (portion comprise entre le rond-point de la gare et le boulevard Roi Jérôme)

- Boulevard Roi Jérôme (portion comprise entre l’avenue Serafini et le boulevard Sampiero)

- Rue de l’Assomption

- Rue des Charrons

- Rue du Docteur Versini

- Rue des Trois Marie

- Rue Sebastiani

- Rue Jérôme Peri

- Rue Etienne Conti

- Rue du Docteur Stephanopoli

- Rue Emmanuel Arene

- Rue du Cardinal Fesch (portion comprise entre la rue Etienne Conti et l’avenue Antoine Serafini)

- Avenue du 1er Consul (dans les 2 sens)

- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre le quai de la république et l’avenue du 1er consul)

- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre le haut de la place Foch et le Quai de la République)

- Rue Bonaparte (portion comprise entre l’avenue Serafini et le boulevard Daniele Casanova)

- Rue de la Porta

- Rue du Roi de Rome

- Rue St Charles

- Rue Pozzo Di Borgo

- Rue Zevaco Maire

- Rue Soeur Alphonse

- Rue Forcioli Conti

- Avenue Eugène Macchini (portion comprise entre le rond-point du Lamparo et le carrefour Diamant)

- Boulevard Danièle Casanova

- Boulevard Pascal Rossini (portion comprise entre l’avenue Ramaroni et l’avenue Eugène Macchini)

- Boulevard Dominique Fabiani (portion comprise entre le Cours Général Leclerc et le boulevard Fred Scamaroni)

- Rue de Rivoli

- Rue Miss Campbell

- Rue Maréchal Ornano

- Avenue Impératrice Eugénie (portion comprise entre le rond-point de l’hôpital et la rue Maréchal Ornano)

- Avenue Dominique Fabiani Cuneo d’Ornano

- Rue Lorenzo Vero



