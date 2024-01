Cérémonie des vœux 2024 Discorsu di u Sgiò merri à a tradiziunali cirimonia di i voti pà i parsunali di a Cità è di a CAPA

Retrouvez le discours de Stéphane Sbraggia prononcé lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 2024 aux personnels de la Ville d'Ajaccio et du Pays Ajaccien.



Monsieur le préfet,

Monsieur le député ; cher Laurent,

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud,

Monsieur le Général, commandant de la Légion de gendarmerie,

Monsieur le commandant de la Marine en Corse,

Monsieur le Lieutenant-Colonel,

Monsieur le conseiller Exécutif représentant le président du Conseil Exécutif de Corse,

Monsieur le recteur,

Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Corse, cher Philippe,

Monsieur le directeur de cabinet de l’ARS,

Monsieur le Cardinal Bustillo,

Mesdames et messieurs les maires,

Mesdames et messieurs les adjoints,

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,

Mesdames et messieurs ; chers amis,



Je suis ravi de vous accueillir au Casone ce soir.



Au nom du Conseil municipal, et du Conseil communautaire, et en mon nom personnel, je vous présente à mon tour des vœux chaleureux pour cette nouvelle année.



Je remercie Emmanuel Armand, et Charles Dominici, pour les vœux qu'ils viennent de m'adresser en rappelant la philosophie qui nous anime dans la conduite de nos projets au service de nos concitoyens.



Je veux remercier Antoine Maestrali et Yoann Habani, et tous mes collaborateurs dans les deux cabinets, qui sont mes interlocuteurs privilégiés et dont les conseils me sont extrêmement précieux.



Je tiens également à remercier Michèle Caprioli, Lydie Hartmann et leurs équipes, pour la qualité de l’organisation de l’événement de ce soir.



Je veux enfin saluer tout particulièrement mes collègues maires de la CAPA, ainsi que l’ensemble des élus des Conseils municipaux et du Conseil communautaire, pour leur implication sans faille et la qualité de nos relations humaines au quotidien.



J ’ ai tenu à ce que nous nous retrouvions ici cette année car ce site est emblématique de tout ce qui fait la force patrimoniale de notre territoire.



Ici, on est évidemment témoins de l’Histoire, la grande Histoire napoléonienne, son mythe et ses légendes.



Ici, la culture se vit en musique, en spectacles, quand les lieux se transforment, assez fabuleusement, en théâtre de verdure.



Ici, on se promène, on s’entraîne, on joue à la pétanque, on pique-nique, on contemple, on respire, et sous le regard de l’œuvre de Seurre nous avons l’illustration de la politique de restauration de la statuaire ajaccienne engagées depuis plusieurs mois. C’est ainsi que nous procéderons également pour la statue Napoléon et ses quatre frères.



Ici, on profite d’un parcours végétal complètement réaménagé, revitalisé, avec de nouveaux arbres et bosquets, des cheminements piétons organisés autour d’essences remarquables et de matériaux nobles.



Notre présence ici ce soir me donne d’ailleurs l’occasion de saluer, à nouveau, le travail exceptionnel qui a été produit dans le cadre de cette vaste opération de rénovation paysagère du Casone, initiée en mars 2019.



Dans le même esprit, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre « Ciap », notre Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, sera inauguré le 13 février prochain. Cet établissement culturel de proximité viendra renforcer toutes les actions de sensibilisation, d ’ information et de formation à l ’ architecture et au patrimoine que nous portons, au titre de notre labellisation « Ajaccio Pays d'art et d’histoire ». Nous voulons d’abord et avant tout réconcilier les Ajacciens avec leur patrimoine, leur histoire.



Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à l ’ occasion de ce grand rendez-vous annuel, qui est l ’ occasion idéale de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer notre feuille de route pour 2024.



Le contexte n ’ est pas facile, nous le savons tous, car le monde est soumis à de grandes incertitudes : Emmanuel et Charles (Emmanuel Armand et Charles Dominici, directeurs généraux des services de la CAPA et de la Ville) en ont parlé avant moi, les guerres et tensions géopolitiques dans le monde provoquent d’effroyables drames humains, dont les ondes se propagent jusque dans nos vies.



S’ajoutent évidement nos inquiétudes quand il s’agit de constater l’évolution de notre climat.



Malgré ces contextes anxiogènes et contraignants qui peuvent mettre à mal nos projections d’avenir, je considère toujours que nous sommes là pour faire, car la meilleure façon de prédire l’avenir c’est de le créer.



Vous l ’ avez vu en 2023, sur l ’ ensemble de nos sujets, qu ’ il s ’ agisse d’aménagement du territoire, de création d’équipements structurants ou d’opérations de proximité plus ciblées, j ’ ai voulu que nous nous en tenions à une méthode : la pédagogie et la concertation.



Pour accompagner le changement de notre société, il faut deux ingrédients indispensables : du temps et de la détermination. Le temps de l’aménagement n’est pas le temps politique, et pour être déterminé il faut une stimulation collective.



Cette transformation, les habitants du Pays ajaccien l ’ attendent, ils y aspirent, profondément.

Mais cette modernisation ne peut réussir qu’à la condition de ne pas oublier ce que nous sommes, notre histoire, notre identité, notre culture. J’ai l’habitude de dire qu’à Ajaccio, nous n’inventons quasiment rien, nous redécouvrons, à chaque projet que nous menons, la question mémorielle qui est au centre de nos préoccupations.



Cette modernisation ne peut réussir qu’à la condition qu’elle soit strictement inspirée par les besoins, les attentes et les désirs des Ajacciens.

Sur les grands projets comme sur les questions de proximité, nous ne dérogerons pas à la méthode qui est la notre depuis 2014 : la concertation.

Nos quartiers ont leur histoire, leur singularité, nous devrons toujours être à l’écoute, au plus proche, car agir pour l’intérêt général, c’est agir dans l’intérêt de tous avec comme préoccupation première les besoins des plus fragiles, des plus vulnérables. Je veux un territoire prospère mais une prospérité qui soit équitablement répartie.



La question de la transition écologique est au cœur de cette modernisation.

Nous sommes en train de poser les bases d ’ un nouveau modèle de développement. Notamment lorsque nous prenons le pari de requalifier complètement la place du Diamant et son parking, dont les travaux débuteront dans quelques semaines. Tel un jardin en ville, cet espace actuellement artificialisé, imperméable à tout et étouffant, s’apprête à se métamorphoser en îlot de fraîcheur, en balcon sur la mer, où près de 300 nouveaux arbres seront plantés.



Ce sont aussi les grands chantiers que nous avons lancés, à l’instar de la construction du nouveau Conservatoire régional de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi, dont les travaux sont soumis aux exigences du label de « Chantier vert », dans le but de préserver les ressources naturelles du site et de réduire les nuisances en matière de déchets produits et de pollutions induites. Cet équipement sera livré cette année.



En 2014 et en 2020, nous avons posé une vision ambitieuse, et cela engage le Pays ajaccien dans une perspective plus durable, plus soutenable. La création du téléporté, dont les travaux débutent ce mois-ci, s’inscrit parfaitement dans cet état d’esprit. Angelo répondra bien sûr à l’engorgement de la circulation, mais offrira surtout une alternative efficace à l’usage de la voiture individuelle. J’y vois un mode de transport sûr , rapide et propre.



Cette vision doit continuer à se matérialiser et nos concitoyens doivent en voir les traductions concrètes. Cela a commencé, avec les nombreuses opérations de rénovation que nous avons portées ces derniers mois : je pense bien sûr à la Caserne Grossetti, à la Bibliothèque patrimoniale, à l’antiquarium, au réaménagement du cours Napoléon, à la modernisation de l’éclairage public, qui bénéficie d’un investissement sans égal à l’échelle régionale, ou encore à la création d’un jardin botanique de 8000 m2 en plein coeur du parc Berthault, dont les travaux se poursuivent.



Un autre sujet important dès notre arrivée aux responsabilités et sur lequel nous nous sommes beaucoup mobilisés, c ’ est la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux, notamment nos crèches et écoles. Une politique en faveur du confort de nos enfants, dans laquelle s’inscrit également notre projet de cuisine centrale, qui permettra d’améliorer tant la qualité nutritionnelle de nos menus, tout en évitant le gaspillage alimentaire.



2023 a été une année particulièrement satisfaisante sur le plan de l’amélioration des mobilités en centre-ville. Je pense bien sûr au succès qu’a rencontré l’expérimentation de la piétonnisation de la ville génoise, mais aussi à la popularité du nouveau parking de la Miséricorde et de sa navette à haut niveau de service. Je salue les efforts qui on été fournis par les services de la Ville, de la Capa et des SPL, car les attentes de nos concitoyens étaient particulièrement fortes. À ce titre, nous serons en mesure de rouvrir le barreau de iaison reliant le site de la Miséricorde au Salario, dès cette année.



Nous avons là une belle illustration de l ’ aspiration des habitants du Pays ajaccien à changer de modèle. Il suffit pour cela d’observer la fréquentation des piétons et vélo sur la voie verte des Sanguinaires, dont nous suivons l’évolution avec une grande attention.



Le virage est amorcé, nous pouvons nous en réjouir. J’en veux pour preuve les engagements politiques très forts que nous avons défendus, entre autres, vis-à-vis de la création du Centre de tri et de valorisation des déchets.



Ajaccio et le Pays ajaccien gardent le cap, quelles que soient les difficultés.



Ajaccio et le Pays ajaccien vont dans le bon sens : celui d ’ un progrès sociétal et environnemental. De la collecte des biodéchets à la construction des bassins de rétention Peraldi et Alzo di Leza, dont les travaux seront achevés avant cet été, de la création de nouveaux sentiers de randonnée au renforcement de nos réseaux en eau potable, du soutien à l’installation d’agriculteurs à la lutte contre les risques majeurs, ce sont des efforts sans précédent de modernisation que nous mettons en place, progressivement.



Je n’oublie pas non plus le coup d’accélérateur que nous avons mis sur l’habitat, le logement indigne et l ’ ensemble de nos dispositifs de soutien à la rénovation des passoires thermiques.



Je vous le disais en introduction, comme sur beaucoup de dossiers, ce qui m ’ intéresse c ’ est d’être dans une démarche dynamique et de sortir des ambigüité́s statiques.

En 2024, l ’ un des grands sujets concernera la poursuite de notre travail sur l’entrée de ville. Promenade ombragée, trafic fluidifié, ouverture des quartiers sur la mer : de Saint-Joseph à la place Abbatucci, nous souhaitons transformer ce boulevard urbain en un véritable parc littoral.



Pas plus tard que ce matin, la CAPA et la Ville ont signé, avec l’Etat, la CDC et la CCI une déclaration d’intention conjointe, une démarche inédite en matière de pilotage d’aménagement territorial.



Ce projet à moyen-long terme vient également enrichir les travaux que nous avons initiés avec l’État sur le réaménagement du quartier de l ’ avenue Noël Franchini. Qui traitre notamment des questions de risque inondation, de requalification urbaines et de mobilité.

La signature prochaine du contrat de ville sur les quartiers prioritaires devra être appréhendé en lien avec ces sujets.



Là aussi, c ’ est un défi que nous relevons!



Mais tous nos projets s’inscrivent dans un objectif d’amélioration qualitative du cadre de vie. Comme le projet de renaturation du centre-ville et de restauration de la biodiversité, la place Foch est d’ailleurs en cours de revégétalisation, comme vous pouvez le constater.

Ou encore la question des énergies renouvelables avec le réaménagement des sites dégradés de Saint-Antoine pour y établir une centrale photovoltaïque.



Mes collaborateurs le savent - et le subissent peut-être un peu - je pourrais vous parler du projet urbain de notre territoire jusqu’au bout de la nuit.



J’en terminerai donc en vous disant que, si nous ne cessons jamais de relever notre niveau d’ambition, c’est parce que nous sommes profondément convaincus que le Pays ajaccien se trouve dans une période charnière. Ils nous faut être cohérents, pertinents et décisifs, en matière de mobilité, de santé publique, de gestion de nos ressources, en eau notamment.



Si nous avons parfois la désagréable sensation d’être un peu « prisonniers de l ’ immédiat », dans une société de l’information trop souvent gouvernée par l’émotion et la réaction impulsive mal inspirée par des réseaux sociaux paradoxalement dévastateurs du lien social, nous devons avoir sans cesse le soucis de la bonne information que nous adressons à nos concitoyens.



Mais tous ces projets structurants ne peuvent voir le jour sans le concours de nos partenaires : l’État, la Collectivité de Corse, les chambres consulaires, les forces vives de notre territoire, et l’attention permanente de notre député qui porte au plus haut niveau de l’Etat la voie de notre territoire.



Ce travail titanesque, nous le devons d'abord à celles et ceux, élus et agents de la fonction publique, qui, dans ces deux solides institutions que sont la Ville d’Ajaccio et la Capa, imaginent et mettent en œuvre des projets, grâce à leurs expertises, à leurs compétences et leur expérience.



Je profite de cet instant pour féliciter le travail sans relâche de mon 1er adjoint, notamment sur les questions de redynamisation territoriale et son investissement sur les démarches de concertation et de proximité. J’adresse également mes félicitations aux adjoints de la ville, vice-président de la Capa, conseillers municipaux et communautaires, aux responsables des SPL, des offices et régies, qui répondent présent, dans leur délégation et collectivement, aux défis que nous relevons et que nous relèverons.



Mesdames et Messieurs, chers tous, j'ai la conviction que cette nouvelle année sera riche et fructueuse. Je nous le souhaite sincèrement.



Les occasions d'être fiers de nos deux collectivités ne manquent pas. Vous y contribuez grandement et je vous en remercie chaleureusement. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous.

Le mois de janvier est le mois des souhaits; faisons en sorte, ensemble, que les autres mois soient ceux des réalisations au service de nos concitoyens.



Je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne santé à toutes et à tous.



Paci e saluta à tutti et forza Aiacciu !





