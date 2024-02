Carnavali d'Aiacciu 2024 : Dimanche 28 avril Le rapport du carnaval d'Ajaccio 2024 présenté le 22 février en conseil municipal par Christophe Mondoloni a été adopté à l'unanimité !



Préparez vos plus beaux costumes, le Carnaval d'Ajaccio arrive le dimanche 28 avril sur le thème de la Pop Culture !



Retrouvez le pré-programme :

15h00 : Départ du Corso place Abbatucci Déclaration de l’ouverture du carnaval par Stéphane Sbraggia accompagné de son conseil municipal et remise des clés de la Ville aux représentants des communes partenaires du carnaval d’Ajaccio.



Parcours :



• 1er STOP : MONOPRIX

• 2ème STOP: GALERIE NAPOLEON

• 3ème STOP: COURONNE

• Puis descente vers la place Foch.

16h45 (environ) : Arrivée place Foch, salutation finale des artistes en musique avec stands de maquillage, ateliers pour enfants. Présence de commerçants et animation musicale. Le programme détaillé arrive bientôt, restez connectés !

