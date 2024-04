Carnaval 2024 - Remerciements A Cità d'Aiacciu voli ringrazià u publicu vinutu assai numarosu pà fistighjà à carnavali !



La Ville d’Ajaccio tient à remercier chaleureusement le public venu en grand nombre pour faire la fête cette année, encore !







Remerciements Les enfants pour leurs sourires, leurs éclats de rire et leur joie partagée... 🫶🏻



🤝🏻 Les communes partenaires pour leur grande implication : Afa, Appietto, Valle-di-Mezzana, Sarrola-Carcopino, Peri, Tavaco, Villanova, Bastelicaccia, Corte, Renno et Sartene



👉🏻 La forte participation du personnel communal ajaccien, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, l’Office Intercommunal de Tourisme du pays ajaccien et l'ensemble des prestataires pour leur professionnalisme.

Le SDIS 2A, la SNSM Ajaccio, Police Nationale, la Protection Civile de Corse et les services de la Préfecture de Corse et de Corse-du-Sud.



🚆⛴ Les transports Muvistrada, Muvimare et Chemin De Fer De La Corse pour le renfort et la gratuité de leurs rotations.



🎉 La société Nice festivités et son représentant Cedric Pignataro.



L’ensemble de la Squadra Carnavali et les bénévoles pour leur implication

L'investissement des bénévoles pour leur engagement sans faille et leur aide précieuse



👏🏻 Et tous les artistes pour leurs performances exceptionnelles et leur créativité :



L'associu di l'amichi di i musicanti aiaccini

2ème Régiment des chasseurs à pied de la garde d'Ajaccio

Exotica Danse

Compagnie Kyrnos Events

Point de Suspension

Creadom

Zail and co Echassiers

The-Height-In-Aiacciu

La 20ème Legion

Cie des Légendes

Samb'Ava di Corti

Grupo Dos Bombos Portugueses Emigrantes D'Ajaccio

La Troupe de Corte

L’association Bastingue danses et compagnie



Mille mercis à vous tous, nous avons déjà hâte de vous retrouver l’année prochaine !



Retrouvez un florilège des plus belles photos du Carnaval !









































