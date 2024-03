Café citoyen Candia : Foire aux questions I caffè citatini sò lochi di scontru trà l'abitanti di i quartieri, l'eletti è i dirittori di i sirvizii di a Cità d'Aiacciu è di a CAPA. À chì semi pà Candia ?



Les Cafés Citoyens fournissent l’occasion d’échanges privilégiés entre les habitants des quartiers et les élus, ainsi que les directeurs des services de la Ville et de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien. Retour sur les questions et les réponses qui ont été apportées lors du Café Citoyen organisé quartier Candia.



Foire aux questions PROXIMITE/TRANSPORT/HABITAT/COLLECTE DE DECHETS 1/Q : Est-il prévu des aménagements sur l’avenue Maréchal Lyautey ?



2/Q : Les bacs à ordures ménagères de la résidence « Les Jardins » sont actuellement positionnés sur la voie publique. Est-il possible de construire un local dédié ?





3/Q : Il y a 3 ou 4 ans, les bus passaient toutes les 20 minutes dans le quartier. Désormais, ils ne passent plus que toutes les 40 minutes. Avec la construction de l’écoquartier du Finosello et l’augmentation de la population, serait-il possible d’augmenter la fréquence des bus ?

R : La fréquence des lignes n’a pas été modifiée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien depuis la création de la Société Publique Locale Muvitarra en 2016.

Les fréquences du réseau dans sa globalité ainsi que la demande seront réétudiées dans le cadre de la préparation d’un nouveau contrat avec l’exploitant du réseau en 2024.



4/Q : Les poubelles sont déposées sur le trottoir avenue Maréchal Lyautey, au niveau de la résidence Empire, et cela gêne les piétons… Peut-on faire quelque chose ? Est-il possible également d’installer des bacs pour le compostage ?

R : La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien va se rapprocher du syndic de la copropriété afin d’organiser une réunion sur site pour solutionner le problème et également pour étudier l’implantation de bacs biodéchets.



5/Q : Il y a beaucoup de nuisances sonores avenue Maréchal Lyautey (pots d’échappement de motos modifiés, vitesses excessives malgré les ralentisseurs...). Est-il possible de prévoir des contrôles ?

R : En effet, les nuisances sonores et les problèmes de sécurité liés à la vitesse sur cette avenue ont déjà été signalés.

La Police Municipale s’est équipée d’un sonomètre dans l’objectif de réaliser des opérations conjointes avec la Police Nationale. De même manière, des opérations de contrôle de vitesse sont déjà réalisées sur différents secteurs de la ville.

Dans un deuxième temps, une campagne plus répressive sera organisée, au printemps, concomitamment avec la mise en place du contrôle technique deux-roues obligatoire.

Enfin, la problématique de la vitesse sera prise en considération dans le cadre de l’étude en cours portant sur le réaménagement global de l’avenue Maréchal Lyautey.



6/Q : Est-il prévu de végétaliser le quartier de Candia ?

R : La végétalisation est prévue dans le



7/Q : Le trottoir situé rue des Tamaris, au niveau de Corse Bureau, est en mauvais état. Est-il prévu une réfection et une réorganisation des passages piétons ?

Le mauvais état du trottoir au niveau de Corse Bureau est dû à un affaissement de réseau, il sera prochainement remis en état. La réorganisation des passages piétons se fera dans le cadre des travaux de réaménagement global du quartier.



8/Q : Est-il envisagé de sécuriser le chemin de Candia entre l’école Jérôme Santarelli et le giratoire de l’école Salines VI ?

R : Une étude est en cours pour l’implantation d’un plateau traversant au niveau de la résidence A Seta.



9/Q : Est-il possible de réaliser l’entretien du parking communal en terre situé à proximité de la résidence A Seta ?

R : Le signalement a été fait, le nettoyage de ce parking est prévu prochainement.



10/Q : Je vous signale la présence de cafards américains et de rats impasse Candia. Pouvez-vous prévoir un traitement ?

R : Le signalement a été transmis au Service Communal d’Hygiène et Santé, qui se mettra en relation avec votre syndic afin qu’un traitement soit réalisé simultanément sur le domaine public et dans les parties communes de votre copropriété pour plus d’efficacité.



11/Q : Il y a des problèmes de stationnement devant l’école Jérôme Santarelli aux heures d’entrées et de sorties des classes, surtout à 8h30 et à 16h15. Les usagers stationnent en double et triple file et cette situation est encore aggravée par la présence des cars scolaires. Est-il possible de dédier un agent de l’école afin de récupérer les enfants sur la voie réservée et les accompagner à l’école ou serait-il possible de mettre la voie de circulation en sens unique.

R : Il est impossible de dédier un agent communal à l’accueil des enfants sur route. Pour des raisons de sécurité, les enfants de la maternelle doivent être remis par les parents aux enseignants.

Concernant le stationnement anarchique aux abords de l’école, les services techniques de la Ville, conscients de la gêne occasionnée par les pratiques aléatoires de certains usagers, ont déjà procédé à la mise en œuvre de mesures correctives. En effet, des aménagements ont été réalisés pour améliorer la situation (cheminements piétons, ralentisseurs…). De plus, la Police Municipale opère des contrôles réguliers aux abords des écoles aux heures d’affluence.



12/Q : Est-il possible de remettre en marche le système de borne qui gère l’accès à la coursive au niveau du magasin Afflelou, rue de Candia ?

R : L’accès au parvis du Candia sera a priori très prochainement fermé par un dispositif immobile en attendant la réparation des bornes d’accès automatisées.



13/Q : Des véhicules stationnent sur les pistes cyclables du quartier, dont celle de la rue François Pietri. Que peut-on faire pour remédier à cette situation ?

R : Les services techniques vont étudier la situation sur le secteur afin d’envisager la pose de dispositifs complémentaires pour bloquer l’accès des pistes cyclables aux véhicules. De plus, la Police Municipale réalisera des contrôles aléatoires.



14/Q : Le sens unique de circulation de la rue Jean Lluis n’est pas respecté, que faire ?

R : Les services techniques vont renforcer la signalisation du sens unique dans cette rue et la Police Municipale a été sensibilisée sur le sujet.



15/Q : Un véhicule ventouse stationne dans la rue Jean Lluis. Est-il possible de le faire enlever ?

R : La Police Municipale a été informée de la présence de ce véhicule ventouse et une procédure d’enlèvement par la fourrière est engagée.



16/Q : Des dépôts sauvages sont régulièrement visibles au niveau de l’entrée de la rue Jacques Gavini. Est-il possible de les faire évacuer ?

R : Ce « point noir » est connu des services : il s’agit d’une propriété privée. Le propriétaire a déjà procédé à l’évacuation de dépôts sauvages l’an dernier, il sera saisi de nouveau afin de trouver une solution pérenne.



17/Q : Un commerçant de la rue François Pietri stationne en permanence sur l’aire de livraison, ce qui entraîne des livraisons en double file. De plus, il occupe le domaine public de façon anarchique. Un contrôle est-il envisageable ?

R : Une vérification règlementaire sera réalisée pour ce qui concerne l’aire de livraison.

Concernant l’occupation du domaine public par les commerçants, nous avons transmis l’information à la Direction du Commerce et de l’Artisanat de la Ville qui procèdera à des contrôles sur le terrain afin de faire respecter les AOT.



18/Q : La rue dite des Tamaris est en mauvais état. Va-t-il être procédé à sa réfection ?

R : Cette rue a récemment été transférée au domaine public communal. Une étude de requalification globale est en cours, mais des réparations ponctuelles sont réalisées en attendant l’issue de cette étude.



19/Q : Les bacs à ordures ménagères sont en bordure de voie publique au niveau du chemin de Candia et génèrent des nuisances liées aux dépôts d’ordures par les habitations individuelles voisines. Pouvez-vous remédier à cette situation ?

R : La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien prendra très prochainement contact avec la société Erilia, gestionnaire de la résidence A Seta pour prescrire la construction d’un local dédié à l’intérieur de l’emprise privée. En attendant, une demande est faite à la Police Municipale Intercommunale pour une surveillance vidéo.

Par ailleurs, une étude est en cours pour la mise en place d’une collecte en porte à porte pour les habitations individuelles.



20/Q : Les gens stationnent devant la résidence Impériale et cela gêne l’accès des usagers, que faire ?

R : Les services techniques de la Ville vont étudier la situation afin de proposer des solutions pour réorganiser le stationnement.



21/Q : Des individus sans domicile fixe errent actuellement dans le quartier et à proximité des écoles. Que peut-on faire pour remédier à cela ?

R : En effet, plusieurs signalements des riverains font état de cette situation qui les préoccupe.

La Ville et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien prennent au sérieux la situation et ont pris attache des services de l’Etat, notamment l’Agence Régionale de la Santé, compétente en la matière, dont la Direction Départementale de la Sécurité Publique, afin d’améliorer au plus vite la situation.



22/Q : Les bacs à ordures ménagères au niveau de la résidence Empire, avenue Maréchal Lyautey, ne sont pas nettoyées et elles débordent très souvent. Pouvez-vous y remédier ?

R : Le signalement a été transmis à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, en charge de la gestion de déchets, pour prise en charge du problème dans les meilleurs délais.

ENVIRONNEMENT/ TRANSITION ENERGETIQUE

23/Q : Les nouveaux éclairages publics à LED ne sont pas assez puissants pour permettre d’améliorer la visibilité des piétons. Je vous signale également que les secteurs du front de mer, du boulevard Pascal Rossini et du Trottel sont également très mal éclairés. Que comptez-vous faire ? La Ville a engagé un schéma directeur pour renouveler l’intégralité du réseau communal d’éclairage public. Cette mission est opérée en partenariat avec l’Etat et la Collectivité de Corse via son Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE) dans le but de réduire la consommation énergétique de ces équipements, de les adapter aux technologies nouvelles et de se conformer à la réglementation en vigueur concernant le niveau de luminance.

Cette opération contribue ainsi à la réalisation de l’objectif de transition énergétique et écologique du territoire.

La première phase de ce projet a débuté en septembre 2022 jusqu’en décembre 2023 et a permis de renouveler près 1350 points lumineux. Une seconde phase est initiée en 2024-2025, pour environ 1500 points lumineux supplémentaires ; et une troisième phase conclusive est prévue en 2026, pour 1000 points lumineux.



AMENAGEMENT/ GRANDS PROJETS

24/Q : Est-il prévu, dans un futur proche, la construction d’immeubles à proximité du conservatoire de musique Henri Tomasi, et dans ce cas la construction de parkings est-elle également prévue ?

R : Dans le cadre de la réalisation de l'écoquartier du Finosello, il est effectivement prévu des immeubles d'habitation autour du conservatoire, excepté sur une partie où sera créé un petit square. En partie basse, le bassin de rétention est maintenu et revégétalisé. Ces immeubles disposeront chacun de places de stationnement en sous-sol, à raison de 1,5 place en moyenne par logement. Il est également prévu un parking public en sous-sol de 110 places, dont 30 places seront dédiées au Conservatoire de Musique. Ces places pourraient être utilisées par les riverains ou les visiteurs. A l'heure actuelle, le mode de gestion de ce parking n'est pas encore défini.

