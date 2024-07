Adressage postal : nouvelles dénominations pour 52 voies du secteur des Sanguinaires Engagée en juillet 2021 par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec La Poste, la refonte de l’adressage communal entre dans une phase concrète. Lors du conseil municipal du 18 juillet 2024, les élus ont validé le projet de dénomination des voies correspondant au secteur des Sanguinaires. Il s’agit du premier secteur concerné sur les neuf qui découpent le territoire ajaccien. Les citoyens concernés pourront très prochainement s’informer sur leur nouvelle adresse.



Leurs noms rendent hommage à des personnalités illustres ou locales, à la faune et à la flore, à des éléments du patrimoine historique ajaccien, ou encore à la toponymie et à la géographie des lieux...



Ce sont ainsi 52 voies, sur les 78 recensées dans le secteur des Sanguinaires, qui bénéficient désormais d’une nouvelle appellation.

Parmi celles-ci, en ce qui concerne les personnalités, les rues François Léotard (en référence à l’attachement que l’ancien ministre entretenait vis-à-vis d’Ajaccio), Michel Colonna (l’un des premiers pédiatres ajacciens), ainsi que Jean Bessière (membre éminent de la Résistance ajaccienne), font leur apparition. Tout comme, dans le registre de la faune et de la flore, les rues des Cystes, des Girelles, des Arbousiers. Ou encore, au chapitre du patrimoine et de la toponymie, le chemin des Corailleurs et l’impasse de la Chapelle Arène...



Ce mercredi 18 juillet, le conseil municipal a validé le projet de refonte de l’adressage postal concernant le secteur des Sanguinaires, ce qui correspond à la portion du territoire communal compris entre l’intersection du boulevard Madame Mère et du boulevard Albert 1er jusqu’à la Parata.

Huit autres secteurs seront concernés par cette démarche dans les mois qui viennent, de Sainte Lucie à Pietralba, en passant par les Cannes et les Salines, Mezzavia, la rocade, la route d’Alata, le haut d’Ajaccio, Saint Antoine – Capo di Feno, Saint Joseph – Aspretto, ainsi que le Vazzio.



Numérotation métrique dans les zones périphériques L’adressage, qui relève des compétences de la commune, consiste à attribuer des noms aux voies de circulation et des numéros aux bâtis qui y sont implantés.



La Ville d’Ajaccio a fait le choix d’une numérotation métrique pour les zones périphériques ne relevant pas du cœur urbain dense, ce qui est le cas du secteur des Sanguinaires. Cette numérotation métrique consiste à attribuer à une habitation un numéro qui correspond à la distance à laquelle elle se trouve du début de la rue où elle est implantée.

En centre-ville, la numérotation classique « continue », déjà existante, prévaut.



Par ailleurs, dans le cadre de cette refonte de l’adressage et dans la continuité de l’application de la charte de la langue corse, l’ensemble des dénominations feront l’objet d’une traduction en corse. Cette dernière apparaîtra à la fois sur les plaques des rues, mais sera aussi accessibles via la Base Adresse Nationale (BAN).



Pose des nouvelles plaques à partir du mois d’octobre



D’ici là, les administrés concernés seront très prochainement invités à s’informer de leur nouvelle adresse, directement en ligne, sur la Base Adresse Nationale (BAN) :

Ceux qui le souhaitent pourront solliciter un certificat d’adressage pour leur nouvelle adresse auprès des services municipaux.



Par ailleurs, cette nouvelle adresse peut être enregistrée sur le site service-public.fr :



Cette démarche permet une mise à jour qui est automatiquement communiquée aux administrations intéressées et aux opérateurs courants.

C’est à partir du mois d’octobre que les citoyens pourront découvrir les nouvelles plaques de rue qui seront posées par la municipalité. Sachant que la pose des plaques de numérotation est, dorénavant, à la charge des propriétaires.D’ici là, les administrés concernés seront très prochainement invités à s’informer de leur nouvelle adresse, directement en ligne, sur la Base Adresse Nationale (BAN) : https://mes-adresses.data.gouv.fr Ceux qui le souhaitent pourront solliciter un certificat d’adressage pour leur nouvelle adresse auprès des services municipaux.Par ailleurs, cette nouvelle adresse peut être enregistrée sur le site service-public.fr : https://demarches.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1 Cette démarche permet une mise à jour qui est automatiquement communiquée aux administrations intéressées et aux opérateurs courants.

Le fruit d’une grande consultation citoyenne



Entre octobre et décembre 2022, la municipalité a souhaité associer les Ajacciens à une consultation citoyenne, sollicitant ainsi leur participation à la réflexion engagée sur ces nouvelles dénominations. Près de 350 personnes, associations ou institutions incluses, ont soumis au total 800 propositions. La commission municipale du patrimoine historique et de dénomination de places et voies publiques a pris connaissance du bilan détaillé de cette consultation lors d’une réunion en date du 17 mai 2023. Elle a ensuite amendé l’analyse réalisées par les différents services de la Ville compétents au cours d’une autre réunion, en date du 6 juin 2024.



Ce projet de refonte découle aussi du décret ministériel du 11 août 2023 qui instaure « l’obligation de mise à disposition des informations constitutives de l’adressage »



En effet, les communes de plus de 2000 habitants doivent rendre publique ces données depuis le 1er janvier 2024 sur la Base Adresse Nationale (BAN), accessible depuis le site



La Base Adresse Nationale garantit un accès gratuit et équitable à tous (administrations, entreprises, secours).



L’unicité et la qualité de l’adressage permettent ainsi de répondre à différents enjeux, à savoir : Pour rappel, en juillet 2021, la Ville d’Ajaccio engageait avec La Poste un partenariat portant sur la refonte de l’adressage postal de la commune d’Ajaccio. A ce titre, entre septembre 2021 et juillet 2022, un diagnostic était réalisé par les agents de terrain de La Poste avec l’aide des services municipaux, mettant en exergue la nécessité de corriger les anomalies de 450 voies sur les 1550 recensées sur la commune.Entre octobre et décembre 2022, la municipalité a souhaité associer les Ajacciens à une consultation citoyenne, sollicitant ainsi leur participation à la réflexion engagée sur ces nouvelles dénominations. Près de 350 personnes, associations ou institutions incluses, ont soumis au total 800 propositions. La commission municipale du patrimoine historique et de dénomination de places et voies publiques a pris connaissance du bilan détaillé de cette consultation lors d’une réunion en date du 17 mai 2023. Elle a ensuite amendé l’analyse réalisées par les différents services de la Ville compétents au cours d’une autre réunion, en date du 6 juin 2024.Ce projet de refonte découle aussi du décret ministériel du 11 août 2023 qui instaure « l’obligation de mise à disposition des informations constitutives de l’adressage »En effet, les communes de plus de 2000 habitants doivent rendre publique ces données depuis le 1janvier 2024 sur la Base Adresse Nationale (BAN), accessible depuis le site https://mes-adresses.data.gouv.fr La Base Adresse Nationale garantit un accès gratuit et équitable à tous (administrations, entreprises, secours).L’unicité et la qualité de l’adressage permettent ainsi de répondre à différents enjeux, à savoir : Renforcer la sécurité́ des citoyens : avec une identification précise des lieux d’intervention des forces de police et de secours

Améliorer l’accessibilité́ aux différents services, comme la livraison de courrier, les interventions des gestionnaires de réseaux ...

Faciliter le raccordement à la fibre des foyers et des entreprises et contribuer à l’attractivité́ du territoire

Optimiser les politiques publiques : recensement, aides sociales, etc.



Retrouvez le document de dénomination des voies du secteur des Sanguinaires en téléchargement.

Dénomination voies_secteur n°1 sanguinaires.pdf (243.53 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer