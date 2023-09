40 ans après, Tino Rossi toujours dans les cœurs ... Le 27 septembre prochain marquera le 40e anniversaire de la mort de Tino Rossi.



Cette date place l’année 2023 sous le signe de la célébration du plus connu des Ajacciens dans le monde... après Napoléon.



À cette occasion, la Ville d’Ajaccio a souhaité rendre hommage à la star aux deux octaves et demie et à ses cinquante ans de carrière.



À travers sa direction de la Culture et son réseau de lecture publique, ainsi que l’Office intercommunal de tourisme du Pays ajaccien et son partenaire Paris Match, elle s’est ainsi mobilisée pour faire revivre l’œuvre de l’artiste et dévoiler de nouvelles facettes de sa personnalité. Pour cela, une programmation variée est proposée au public : exposition, concerts, conférences, projections, visites guidées...



L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette immense figure de la chanson française, mais aussi celui qui reste d’abord l’enfant d’Ajaccio.





La programmation hommage

Exposition à ciel ouvert – place Foch

Exposition Tino Rossi X Paris Match « Tino Rossi, une idole pour l’éternité » du 10 août au 20 septembre, place Foch.

Une quinzaine de clichés issus des archives du célèbre magazine Paris Match seront exposés. Ils illustrent tout autant Tino, l’enfant d’Ajaccio, que la vedette internationale qu’il a été.

Vernissage : 10 août à 10h30, place Foch A l’espace Diamant

Concert lyrique « Tant qu’il y aura des étoiles : Tino à l’Opéra » , mercredi 27 septembre, 20h30, espace Diamant. Il fait suite à une résidence d’artiste dédiée qui aura lieu début septembre.

Le ténor Jean-Jacques Ottaviani, le Quatuor à cordes Isula et le pianiste Brice Lebert se retrouvent pour un spectacle original qui met en lumière une facette méconnue du « Grand Tino » et ses innombrables succès dans le chant lyrique.



Conférence de Jean-Jacques Ottaviani « Tino Rossi, les secrets d’une voix » , jeudi 28 septembre, à 18h30, espace Diamant.

Tino Rossi est probablement la plus grande star de la chanson française, tant pour la longévité de sa carrière que pour ses immenses succès, qui font de lui encore aujourd’hui le recordman de vente de disques (plus de 300 millions).

L’arrivée de Tino dans le monde du spectacle des années 30 fait l’effet d‘une bombe, une véritable révolution qui bouleverse tout sur son passage.

Ce succès phénoménal doit beaucoup à son physique de latin lover, mais surtout à sa voix, unique, veloutée, au phrasé exceptionnel.

Ce sont justement les secrets de cette voix qui seront révélés lors de cette conférence, de l’importance des chants traditionnels corses à son amour pour l’opéra et la mélodie, illustrée d’images d’archives et d’extraits sonores.

Projection en plein air 47 rue Fesch

«Tino Rossi volt’in paesi », projection du film Marinella de Pierre Caron mardi 26 septembre à 19h.

Synopsis :

Tino, un jeune décorateur à la voix d’or, devient vedette après avoir remplacé au pied levé un chanteur malade. Il s'éprend d'une dactylo qui devient elle aussi vedette sans que Tino le sache, car elle est la mystérieuse chanteuse masquée. Ils se dupent gentiment mais finissent par s'entendre et par se marier.

Disponible le 27 septembre 2023 sur www.allindi.com

Concerts et visites guidées en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme



« Tino, 40 ans déjà »

L’office de Tourisme du Pays d’Ajaccio et la société de production E&MA présentent un concert hommage « Tino, 40 ans déjà », sous la direction artistique de Bertrand Cervera en partenariat avec la cinémathèque de Corse. Le 20 juillet à 21h30, cour du musée Fesch embarquez pour un voyage musical autour de la vie de Tino Rossi et de ses chansons avec de nombreux invités prévus comme Maï Pesce, Petru Santu Guelfucci, Christophe Mondoloni, Claire Cervera ... Une projection d’images de lui et des films amateurs d’époque (années 50-60) seront diffusés en simultané. Le musée Fesch et sa cour sont des lieux symboliques qui font écho à l’enfance de Tino puisqu’il allait à l’école sur le site avant que ce dernier ne devienne un musée. Captation vidéo prévue pour une diffusion sur Via Stella.



Visites guidées, l’Ajaccio de Tino Rossi

Cette visite pédestre est une découverte d’Ajaccio sur les pas de l’artiste. En partant de son lieu de naissance, vous verrez les lieux chers à son cœur et parfois évoqués dans ses chansons. Visites programmées : le 13 juillet, les 14, 21 et 28 septembre ( Rendez-vous dans la cour du Palais Fesch (rue Fesch) à 10h) . Renseignements à l’office de Tourisme et sur



3e édition du Festival Notte Sacre, du 13 au 15 septembre 2023

Le festival Notte Sacre proposera cette année encore une programmation exceptionnelle avec des artistes internationaux qui se produiront durant trois soirs dans la cathédrale d’Ajaccio. Il y aura aussi des concerts en journée dans les églises de la vieille ville. L’intégralité de la programmation du festival sera communiquée très prochainement. Mais un hommage sera rendu à l’artiste Tino Rossi, avec un concert de Philippe Caviglioli, avec Francois Giordani et Alain Colonna.



Médiathèque des Cannes Cycle Projections films avec Tino Rossi les Jeudis 14 septembre, 21 septembre et 28 septembre à 14h30 Atelier jeune public : Mercredi 27 septembre 10h30- Atelier créatif jeunesse (6 – 10 ans) : Viens découvrir et illustrer les chansons de Tino Rossi Conférence : Vendredi 29 septembre 18h00 (Tout public) : Conférence sur les origines familiales de Tino Rossi. Conférence animée par l’association Corsica genealugia et André Flori qui reviendra sur l’histoire de la famille de Tino Rossi avant qu’il ne devienne un enfant d’Ajaccio. Animation jeune public : Samedi 30 septembre 14h00 : Quizz Tino Rossi (Tout public) : Viens tester tes connaissances sur l’acteur et chanteur d’Ajaccio

Médiathèque des 3 marie-Médiathèque de l’Empereur



Atelier pop art numérique autour du portrait de Tino Rossi. Animé par Didier Aragones mercredi 27 septembre de 10h à 12h .

A l’aide de tablettes graphiques le jeune public pourra s’amuser à décliner le portrait de Tino Rossi sous la forme de pop art.



Médiathèque de l’Empereur

Atelier pop art numérique autour du portrait de Tino Rossi. Animé par Didier Aragones mercredi 27 septembre de 14h à 16h

A l’aide de tablettes graphiques le jeune public pourra s’amuser à décliner le portrait de Tino Rossi sous la forme de pop art. Quiz sur l’ensemble de l’œuvre de Tino Rossi (musique et cinéma) mercredi 27 septembre de 10h à 11h30 – public adulte

Atelier pop art numérique autour du portrait de Tino Rossi animé par Didier Aragones mercredi 27 septembre de 14h à 16h* – jeune public à partir de 8 ans

Projection d’un de ses films culte mercredi 27 septembre de 14h à 16h – public adulte

Animation musicale avec son guitariste François Giordani et verre de l’amitié mercredi 27 septembre de 18h à 19h30 – public adulte





Médiathèque Saint Jean



Projection « Le soleil a toujours raison » samedi 30 septembre 14h.

Atelier créatif retouche photos de Tino Rossi animé par Yoann Giovannoni. Jeune public mercredi 27 septembre 14h .

Les enfants fabriqueront des nouvelles images à partir de photographies de Tino Rossi, en utilisant le collage, le découpage, le dessin, et la couleur. autour du portrait de Tino Rossi. Animé par Didier Aragones mercredi 27 septembre de 14h à 16hA l’aide de tablettes graphiques le jeune public pourra s’amuser à décliner le portrait de Tino Rossi sous la forme de pop art.



