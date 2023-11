128 places supplémentaires au parking de la Miséricorde À partasi da u 2 di nuvembri ci sarà 128 piazzi in più pruposti à u parcaghju di a Misericordia.

Depuis ce jeudi 2 novembre 2023, 128 places de stationnement supplémentaires ont été aménagées au parking de la Miséricorde par la Ville d’Ajaccio et la Société publique locale Ametarra. Elles viennent s’ajouter à l’offre existante de 200 places sur ce site.







Un diagnostic de cette structure en silo, des sondages, ainsi que des travaux d’électricité, d’étanchéité et de mise aux normes de sécurité ont ainsi été conduits pour assurer son ouverture au public dans des conditions optimales, pour un coût global de 145 000 euros.



Pour rappel, le parking municipal de la Miséricorde est connecté au cours Napoléon par une navette gratuite assurant des rotations toutes les six minutes. Ce service est assuré par la SPL Muvitarra (fiche horaire détaillée disponible sur le site Muvitarra.fr –



Le parking de la Miséricorde est ouvert 24h/24.



Tarif hors abonnement : 0,50 centime de l’heure. Gratuit entre 12h00 et 14h00 et de 19h30 à 9h00 le lendemain.



Fort taux de satisfaction des usagers du parking et de la navette A la suite de l’ouverture du parking municipal de la Miséricorde, la direction Transports et Mobilités de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) a mis en œuvre une enquête destinée à obtenir des données, tant quantitatives que qualitatives, auprès des usagers de cette nouvelle offre de stationnement en centre-ville, associée à un système de navette haute fréquence.

Cette enquête a été réalisée les 25, 26 et 29 septembre 2023. Outre les données chiffrées relatives à l’utilisation de la navette, 71 questionnaires ont été renseignés à cette occasion.



Concernant la fréquentation de la navette assurant des rotations toutes les six minutes entre le parking de la Miséricorde et le cours Napoléon, il apparaît que, lors de ces trois journées, la fréquentation moyenne a été de 461 personnes par jour. Sans surprise, la fréquentation s’effectue majoritairement au départ du parking le matin, puis s’inverse dans l’après-midi.



Près de 92% des usagers du nouveau parking de la Miséricorde viennent d’une commune de la CAPA et 75% résident à Ajaccio. Concernant ces derniers, on relève une forte prédominance de personnes résidant dans les quartiers « est » de la ville (56%). La part significative d’usagers issus du centre-ville (8%) démontre également un usage de l’offre pour un stationnement résident.



Pour la grande majorité des usagers, le choix de cette offre de stationnement est motivé par la garantie de places disponibles (29%), mais aussi par le service de navette qui y est associé (29%). Le motif du déplacement des personnes interrogées est majoritairement professionnel (44%), sachant que la moitié d’entre elles se rendent sur le cours Napoléon.



Enfin, les usagers ont également été interrogés sur leur satisfaction vis-à-vis de l’offre globale (parking et navette). Sur une échelle de 1 à 10 – 10 étant la valeur de satisfaction maximale – 96% des sondés ont attribués une note supérieure ou égale à 8. Aucune n’a donné de note inférieure à 6.



