Quand la lutte « antigaspi » s’invite dans les cantines scolaires U SYVADEC, riprisintatu da Zoé LEGENDRE, hè vinutu ind'a cucina di San Ghjuvà da insignà a lotta contr'à u frazu inutuli

Le SYVADEC représenté par Zoé LEGENDRE (chargée de mission Prévention) a accompagné les personnels « côté cuisine » et « côté réfectoire » de la cuisine de Saint-Jean dans la lutte « anti-gaspi ».



En adoptant des gestes antigaspi, chacun peut agir pour lutter contre le gaspillage alimentaire : les enfants déjeunant à l’école élémentaire Saint Jean ont participé tout au long de cette année scolaire à la lutte contre le gaspillage alimentaire.



Grâce à tous les gestes « anti-gaspi » réalisés par les enfants et les personnels durant le temps de restauration, la production annuelle de déchets « coté consommation » entre 2022 et 2023 a baissé de 28%.



Au niveau de la fabrication des 900 repas préparés par la cuisine centrale de Saint Jean, la production annuelle de biodéchets « côté cuisine» entre 2022 et 2023 est estimée à 375kg produits lors de la préparation (épluchures de légumes,…)



Les enfants et personnels ont été sensibilisés au tri des déchets en respectant les consignes de tri, à savoir :

Biodéchets : épluchures de fruits et légumes, restes alimentaires, essuie-tout blancs, serviettes blanches, ...

Emballages : pots de yaourt vides et opercules, emballages de fromage vides, emballages de gâteaux, barquettes et films en plastique, gobelets - assiettes - couverts à usage unique, ...

Ordures Ménagères (OM) : gants, charlottes et blouses à usage unique, ...



Un grand merci aux enfants et personnels « côté cuisine » et « côté réfectoire » pour leur participation active et leur implication !

