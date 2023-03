Journée Nationale des ATSEM vendredi 24 mars

Elle vise à remercier ces professionnels pour leur travail quotidien, mais aussi à faire découvrir aux parents leurs missions, qui ont évolué avec le temps.



Les 120 ATSEM assurent des fonctions éducative, pédagogique et d'entretien auprès des 1369 enfants scolarisés sur les 15 écoles maternelles de la ville d’Ajaccio.



Les Agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles ont pour rôle d’aider les enseignants au quotidien dans l’accompagnement des jeunes enfants, dans la préparation des activités réalisées en classe, pendant les temps de récréation, encadrement des enfants lors de la sieste pour les plus petits, etc….



De nos jours, ces agents de la fonction publique s’inscrivent de plus en plus dans la communauté éducative. Leur rôle est primordial dans l’éducation des enfants, durant les temps scolaires comme périscolaires du matin, de la pause méridienne et de l’accueil du soir.