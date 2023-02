Février, le mois des carnavals Frivaghju, u mesi di i carnavali

Février, le mois des carnavals approche à grand pas et avec lui son festival de rires, de couleurs … Et si on laissait les enfants fabriquer leurs masques ?



Les enfants ont pu utiliser leurs talents créatifs et leurs connaissances pour créer des masques et des décorations sur le thème du carnaval.



Ils ont été ravis de participer aux ateliers et ont pu s’amuser tout en apprenant de nouvelles techniques que les personnels périscolaires ont pu leurs faire partager grâce à la mise en place de « ces ateliers carnavalesques ».



Ces ateliers ont eu un grand succès et ont permis aux enfants d’Ajaccio de s’amuser, de découvrir de nouvelles techniques artistiques relatives au carnaval, les enfants sont repartis avec leurs créations.

Tous ont relevé le défi de réaliser des masques originaux, avec des feuilles de papier et quelques accessoires (plumes, paillettes crépons…).



















