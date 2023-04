Ateliers bricolage de Pâques Ding dong ! Les cloches arrivent et avec elles des ateliers créatifs et activités amusantes.

Pâques est une bonne occasion de proposer aux enfants de petits bricolages rigolos.



Les équipes périscolaires maternelles et primaires ont concocté de chouettes bricolages à proposer aux enfants pendant la pause méridienne ou durant l’accueil du soir.

Au programme, des œufs, des poules, des décorations de table mais aussi des petits paniers pour la chasse aux œufs.



Le résultat est bluffant !



Un grand bravo aux petits artistes en herbe et aux équipes périscolaires qui ne sont jamais en manque d’imagination et de créativité.



A très vite pour de nouveaux articles beaucoup plus sportifs !















