Cunfarenza di Pascal Ottavi pà a festa di a lingua corsa in Aiacciu "Intricciate è cambiarine" hè un cuncettu cunnisciutu bè par avè tracciatu u solcu di a scrittura muderna ma u so sviluppu è a so ivuluzione facenu sempre nasce a riflissione.





Una lingua viaghja sempre cù u so tempu è quelli chì a facenu campà. Pascal Ottavi sviluppò u sughjettu dicendu chì ci vurria "...chì a lingua corsa diventi una pratica culturale urdinaria..." da riesce a scumessa d'esse una lingua viva è ammaistrata megliu da i Corsi.

A cunfarenza sana sana da vede quì ⬇⬇⬇⬇





