Le Relais Petite Enfance nouveau référent des familles Le Relais des assistantes maternelles devient le Relais Petite Enfance, un service de référence et de sources d'informations pour les parents et les professionnels sur l'offre globale des modes d'accueil







Dès samedi le RPE organise sa première action en faveur des familles, à savoir un café des parents, cofinancé par la Caisse d’allocations familiales (Caf) dans le cadre du Réseau d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (Capa). Le Café des parents a pour ambition de permettre aux parents d’échanger au sein du groupe, de rompre leur isolement parental, de trouver un appui professionnel sous une autre forme plus conviviale :



- échanges collectifs prenant la forme d'échanges spontanés

- groupe d'entraide face aux difficultés parentales

- liberté de parole



Programmé samedi 25 septembre le premier café des parents a pour thème « Naissance d’un enfant, naissance des parents » ;

Samedi 30 octobre le RPE propose : « la Famille s’agrandit question de places pour chacun » ;

Samedi 27 novembre, il s’agira d’échanger sur « 2 maisons, 2 espaces temps : aider l’enfant à trouver sa place en aidant le parent à parler de la sienne ».

