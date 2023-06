Activités périscolaires : Ateliers artistiques et sportifs Attelli artistichi è spurtivi pà l'attività perisculari

Que ce soit le matin, pendant la pause méridienne ou sur le temps d’accueil du soir, le choix d’une activité périscolaire permet aux enfants de s’épanouir, de se dépenser, de découvrir ou même de se relaxer. En fonction de l’âge et des envies, certaines vont être une vraie source de stimulation des sens, quand d’autres vont permettre une relaxation parfois nécessaire après le temps de classe ou la fin de journée.



Les différentes activités artistiques proposées permettent aux enfants de développer leur imagination, habileté et leur dextérité tout en s’amusant et en réalisant des petites surprises pour les mamans, des réalisations collectives pour décorer les locaux, des ateliers créatifs à ramener à la maison.



Les activités physiques telles que la boxe, le handball, l’athlétisme, le judo, la danse mises en place sur la durée de l’année permettent aux enfants de se défouler, de s’approprier l’espace et de renforcer favorablement leurs conditions physiques.



Un grand merci aux partenaires sportifs et associations qui ont répondu présents tout au long de cette année scolaire : « Olympie » avec Philippe Carlini,

« Pietralba Judo » avec Jean Marc Anton,

« Handball Pays Ajaccien » avec Philippe Tormen et ses éducateurs,

« GFCA Handball » avec Jean Feibelman et ses éducateurs,

« GFCA athétisme » avec Jean François Luccheti,

« Les danses du monde » avec Emmanuelle Prieto





















