Les activités de la pause méridienne

Sur ce temps spécifique, une offre éducative et ludique avec des activités telles que la ludothèque, les échecs, la boxe, le handball, les arts plastiques, l’athlétisme, le théâtre, le judo et la danse est proposée aux enfants.



L'ensemble de ces activités vise à favoriser l’épanouissement des enfants en leur donnant accès à des activités différenciées dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ; ils se font sur la base du volontariat.



Il s’agit de faire découvrir aux enfants ces activités sous forme de cycle de 6-7 semaines, qu’ils pourraient ensuite pratiquer en club ou dans les associations partenaires. La pause méridienne reste un temps d’amusement, de détente et de convivialité pour les enfants.

Les enfants sont ravis de pouvoir s’initier et participer aux activités proposées véritable temps de ressourcement.