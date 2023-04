A festa di a lingua corsa in Aiacciu revient du 30 mai au 2 juin 2023 Jeudi 13 avril, le conseil municipal a validé à l’unanimité le programme de l’édition 2023 de « A festa di a lingua corsa in Aiacciu ». Ce projet porté par le service langue et culture corse (LCC) de la Ville d’Ajaccio s’intègre dans une politique générale pour promouvoir la langue et la culture corse.



Christophe Mondoloni, adjoint délégué à la promotion de la langue Corse, a présenté la délibération permettant au service d’organiser cette manifestation



« A festa di a lingua in Aiacciu, c’est toute l’année » a déclaré Christophe Mondoloni en rendant hommage au travail du service langue et culture corse (LCC), porteurs de nombreux projets pour valoriser le patrimoine linguistique insulaire et mobiliser les initiatives des acteurs du territoire.



Événement phare du service LLC, la fête de la langue corse édition 2023 était donc à l’ordre du jour du conseil municipal.



Cette manifestation à portée régionale contribue à la sauvegarde de la langue corse et honore l’engagement de la Ville qui a souscrit à la Charte de la langue Corse en 2010.



La première programmation a été approuvée pour la période du 30 mai au 2 juin 2023.



L’événement programmé à l’espace Diamant va combiner une conférence avec Pascal Ottavi (30 mai), deux pièces de théâtre jouées en langue corse (31 mai et 1er juin), et un concert d’Acola di Natale Luciani (2 juin).

