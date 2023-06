Ateliers spécial fête des mères Attelli pà a festa di i mammi di 'ssa dumenica di u 4 di ghjugnu

Comme tous les ans, on célèbre la fête des Mères, celle-ci a lieu ce dimanche 4 juin 2023.



Un cadeau réalisé par les enfants est toujours touchant pour une maman ; les enfants ont préparé des ateliers créatifs, pour offrir un cadeau personnalisé.



Que ce soit avec des petits plants de fleurs, du carton, de la peinture, de la colle et des paillettes, etc…, les enfants ont créé de magnifiques surprises pour la fête des mères.

Différentes techniques créatives ont été utilisées pour le plus grand bonheur des petits Ajacciens. Une simple boîte transformée en une magnifique boîte à bijoux, des cartes spéciales fête des mères, des compositions florales et diverses activités au programme de ce « spécial fête des mamans ».



Un grand merci à toutes les équipes périscolaires pour leur investissement ainsi qu’à nos collègues de la Direction de l’Environnement, du végétal et du littoral et à la pépinière municipale d’Ajaccio qui ont répondu présent en fournissant aux enfants des plants pour leurs jolies réalisations.













