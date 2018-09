Liste de toutes les Ecoles Maternelles de la ville d'Ajaccio



SECTEUR 1 Ecole Maternelle Résidence des Iles - Site Bilingue

Adresse : Allée Giusti et Mondoloni , Terrasses des Sanguinaires, Route des Sanguinaires

Tel / Fax: 04 95 21 18 85

Direction : Madame d'ORAZIO

Nombre de Classes : 4

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : Mademoiselle POLI, Tel : 04 95 51 44 06

Adjoint délégué au conseil d'école : Mr Pugliesi Pierre



SECTEUR 2 Ecole Maternelle Annexe – Site Bilingue

Adresse : 8, Cours Général Leclerc

Tel / Fax : 04 95 21 53 12

Direction : Madame ARRIGHI

Nombre de Classes : 4

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : Madame DUCANI, Tel : 04.95.21.53.12

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mme Ottavy-Sarrola Rose-Marie



Ecole Maternelle du Parc Berthault – Site Bilingue

Adresse : Rue des Lilas

Tel / Fax : 04 95 21 60 29

Direction : Madame FATACCIOLI

Nombre de Classes : 3

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : Madame MARTELLI, Tel : 04 95 50 13 57

Adjoint délégué au conseil d'école : Mme Biancamaria Marie-Ange

SECTEUR 3 Ecole Maternelle Sampiero

Adresse : 6, Boulevard Roi Jérome

Tel / Fax: 04 95 21 78 88

Direction : Monsieur RUFFIÉ

Nombre de Classes : 3

Cantine : oui

Accueil Matin/soir : oui

Responsable: Madame FARINA, Tel : 04 95 21 51 28

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mr Habani Yoann



Ecole Maternelle Soeur Alphonse

Adresse : 3, Rue Sœur Alphonse

Tel / Fax: 04 95 21 12 19

Direction : Madame ACQUAVIVA

Nombre de Classes : 3

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir: oui

Responsables : Madame CUTTOLI, Tel : 04 95 21 17 71

Adjoint délégué au conseil d'école : Mr Ferrara Jean-Jacques

SECTEUR 4 Ecole Maternelle des Jardins de l'Empereur

Adresse : Les Jardins de l'Empereur

Tel / Fax: 04 95 23 23 29

Direction : Madame MONDOLONI

Nombre de Classes : 3

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : INTERIM Madame ALTIERI, Tel : 04 95 20 48 22

Conseiller municipal délégué au Conseil d'Ecole : Mr Chareyre Antoni



Ecole Maternelle du Loretto - Site Bilingue

Adresse : Av Colonna d'Ornano

Tel / Fax: 04 95 23 15 87

Direction : Madame LECA

Nombre de Classes : 6

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : Madame TAVERA CURCIO, Tel : 04 95 23 18 04

Adjoint délégué au conseil d'école : Mme Feliciaggi Isabelle



Ecole Maternelle Saint Jean - Site Bilingue

Adresse : Avenue du Président Kennedy

Tel / Fax: 04 95 23 00 78

Direction : Madame GAFFORY

Nombre de Classes : 6

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : Madame MASSA, Tel : 04 95 22 08 94

Adjoint délégué au conseil d'école : Mr Bacci Christian



Ecole Maternelle Castelluccio

Adresse : 3 Résidence de Casteluccio

Tel/fax : 04 95 20 26 33

Direction : Madame GUIDICELLI

Nombre de Classes : 1 (Cycle groupé)

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable : INTERIM Madame SUSINI, Tel : 04 95 23 18 82

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mme Zuccarelli Marie

SECTEUR 5 Ecole Maternelle des Cannes (Pascal Paoli) - Site Bilingue

Adresse : Rue Jean Chiappe – Les Cannes

Tel / Fax: 04 95 22 23 28

Direction : Madame GALANTI

Nombre de Classes : 7

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Monsieur PASQUALAGGI, Tel : 04 95 10 11 12

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mme Bernard Camille



Ecole Maternelle Jérôme Santarelli (Candia) - Site Bilingue Moyenne et Grande sections

Adresse : Chemin de Candia

Tel / Fax: 04 95 22 19 67

Direction : Madame MARTELLI

Nombre de Classes : 5

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Madame ZICCHINA, Tel : 04 95 20 63 27

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mme Falchi Isabelle



Ecole Maternelle Andria Fazi - Site Bilingue

Adresse : Rue Andria Fazi

Tel / Fax: 04 95 22 01 95

Direction : Madame POGGI

Nombre de Classes : 3

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Adjoint délégué au conseil d'école : Mr Castellana Guy



Ecole Maternelle Salines 6 (Victor Hugo) - Site Bilingue

Adresse : Avenue Maréchal Juin

Tel / Fax: 04 95 22 34 24

Direction : Madame FARINACCI

Nombre de Classes : 5

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Madame CHIARI, Tel : 04 95 10 02 98

Adjoint délégué au conseil d'école : Mr Voglimacci Charles

Ecole Maternelle de Bodiccione (Jean Moulin) - Site Bilingue

Adresse : Les Hauts de Bodiccione

Tel / Fax: 04 95 22 16 60

Direction : Madame TOMI

Nombre de Classes : 5

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Madame JOURDREN, Tel : 04 95 10 30 37

Conseiller municipal délégué au conseil d'école : Mr Mondoloni Christophe



Ecole Maternelle de Pietralba - Site Bilingue

Adresse : Rue Nonce Benielli

Tel / Fax: 04 95 23 39 47

Direction : Madame PELLONI

Nombre de Classes : 6

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Madame CHAPTAL, Tel : 04 95 22 47 86

Adjoint délégué au conseil d'école : Mme Ruggeri Nathalie



Ecole Maternelle de Mezzavia (Le Petit Prince) - Site Bilingue

Adresse : Col du Stiletto

Tel / Fax: 04 95 22 70 12

Direction : Madame COLONNA D'ISTRIA

Nombre de Classes : 5

Cantine : oui

Accueil Matin/Soir : oui

Responsable: Madame MUFRAGGI, Tel : 04 95 20 46 34

Adjoint délégué au conseil d'école : Mme Nadal Marie-Noëlle



ETABLISSEMENTS PRIVES Ecole St Joseph

Secteur : 3

Adresse : 4 bis bd Lantivy

Tel : 04 95 21 40 20

Directrice : M. NUSBAUM



Ecole Notre Dame de l'Assomption

Secteur : 3

Adresse : 57 cours Napoléon

Tel : 04 95 21 02 35

Directrice : M. NUSBAUM

TRANSPORTS SCOLAIRES Toutes les lignes et les modalités d'inscription figurent sur le site de la CAPA

