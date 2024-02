Professionnnels : Mise à disposition d’emplacements pour l’installation de stands de vente de bougies lors de la fête de la Madunnuccia

Conditions de délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public :

Le candidat devra proposer de la vente de bougies et se conformer à l’arrêté portant réglementation générale des emprises commerciales sur le domaine public du territoire de la commune d’Ajaccio numéro 17-0056, consultable ci-dessous.

Le candidat s'engage à régler la redevance d'occupation du domaine public selon le tarif en vigueur. L'emplacement exact sera indiqué par le service de la gestion du domaine public de la Ville d’Ajaccio.



Procédure :

Toute demande d’occupation temporaire du domaine public se fait à l’aide du document en téléchargement ci-dessous et doit être adressée à La Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public ,4 boulevard Roi Jérôme, 20 000 AJACCIO, par courrier ou courriel à l'adresse suivante : commerce@ville-ajaccio.fr