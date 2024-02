Professionnels : reservez votre emplacement "street food Italienne" halle Campinchi

Pièces du dossier de consultation :

- un avis d’appel public à la concurrence,

- un règlement de consultation

- un formulaire d’offre,

- un cahier des clauses techniques et ses annexes.



Conditions de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation peut être retiré auprès de la Mairie d’Ajaccio

Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public Pôle Commerce et Artisanat 4 Boulevard du Roi Jérôme – 20000 AJACCIO

Tél. : 04 95 51 78 65



Ou sur demande à l’adresse mail suivante : commerce@ville-ajaccio.fr

Lors du retrait du dossier, le candidat potentiel est tenu de communiquer son identité et ses coordonnées (obligatoirement mail).



Candidatures :

Les modalités de constitution et de remise des dossiers de candidature sont précisées à l’article 7 et 7 du règlement de consultation.

Unité monétaire : l’unité monétaire est l’EURO.



Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

Lundi 11 mars 2024 à 12h



Les candidatures sont obligatoirement envoyées par lettre recommandée à l’adresse suivante :



NE PAS OUVRIR

Mairie d’Ajaccio

Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public Pôle Commerce et Artisanat

Avenue Antoine Serafini BP 412 – 20304 AJACCIO Cedex