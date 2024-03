On va en ville : Boutique Caktus Lab

Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à la boutique Caktus Lab.