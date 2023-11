On va en ville : Grafypop La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à la boutique GRAFYPOP.



− Quel est le concept du commerce ?

Je propose au sein de ma boutique de streetart des produits customisés par des graffitis. J’interviens sur différents supports : mobiliers, murs, tableaux… Les prix sont variés en fonction du produit choisi. Il y a en a pour tous les budgets. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h00 à 18h00.

Vous pouvez nous retrouver sur instagram @grafypop ou sur Facebook @grafypop.



− Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

J’ai grandi en centre-ville. Il me tenait à cœur d’y travailler afin de participer à sa vitalité.

− Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

Le centre-ville à un bel avenir qui s’offre à lui. Il y a de nouveaux commerces qui ouvrent et de nouveaux projets à venir comme la réfection de la Place du Diamant !



GRAFYPOP, 57 rue Fesch.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer