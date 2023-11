On va en ville : Bao and Green Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici au restaurant "Bao and Green".



- Quel est le concept du commerce ?

C’est un restaurant streetfood pas comme les autres, né d’une rencontre surprenante entre la cuisine traditionnelle chinoise et le terroir corse. Alors n’hésitez plus et venez découvrir l’art du bao et rafraichissez-vous avec nos jus pressés à froid (betterave-orange / ACE / céleri-épinard-pomme-citron vert). Bao & Green car le bao est un pain brioché vapeur qui est farci et green pour le côté éco-responsable avec des produits uniquement en circuit court, du végétarien et nous ne proposons qu’une seule viande : le porc élevé en Corse.

Comptez entre 14€ et 17 € pour un bao. Vous pouvez nous retrouver sur instagram @baoandgreen. Nous sommes ouverts pour le petit-déjeuner, le déjeuner ainsi que le goûter. Vous pouvez réserver votre table à l’intérieur ou sur notre terrasse au 04 95 24 10 72 mais également passer commande pour des plats à emporter. La livraison sera proposée prochainement avec Uber Eats.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

J’ai déjà un commerce sur le cours Grandval, le restaurant gastronomique L’écrin, depuis un peu plus de 3 ans. Je souhaitais donc développer un concept un peu plus fun, ouvert le midi. Cet emplacement était idéal, situé face à la mer, très bien exposé au soleil et disposant d’une grande terrasse. Je n’ai pas hésité longtemps.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

On mise à 100% sur le développement du centre-ville. J’ai vu que la place du Diamant allait être rénovée et je trouve que c’est une très bonne idée. On soutient et on adhère à cette démarche, cela ne peut être que bénéfique pour nous.



Bao and Green, 1 boulevard Lantivy.



