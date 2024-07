Professionnels : Avis de sélection pour l'installation de deux camions boutiques alimentaires Prufissiunali : Avisu di silezzioni pà a stallazioni di dui camiò di manghjuscula annant'à u viali Pascal Rossini

Retrouvez l'avis de sélection préalable pour l'occupation du domaine public communal pour l'installation de deux camions boutiques alimentaires boulevard Pascal Rossini.



Conditions de remise des dossiers : Par courrier : le dossier de proposition devra être mis sous enveloppe, expédié par la poste en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse et avec les mentions suivantes : NE PAS OUVRIR

Mairie d’Ajaccio

Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public ;

4 Boulevard du Roi Jérôme – 20000 AJACCIO

Tél. : 04 95 51 78 65 Le dossier peut être déposé main propre dans nos locaux

Par mail à l’adresse suivante : commerce@ville-ajaccio.fr

CAS D’IRRECEVABILITE DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : La rédaction ou la présentation des pièces du dossier dans une autre langue que le français, ou dans une autre monnaie que l’euro ;

Les dossiers de candidature transmis par voie électronique ;

Les dossiers de candidature remis après la date limite ;

La candidature d’une personne morale ayant une dette financière vis-à-vis de la ville d’Ajaccio ;

La non production des pièces énoncées à l’article 7.2 du présent avis ;

Le dépôt d’un dossier manifestement incomplet ne permettant pas de juger l’offre du candidat en application des critères de sélection ;

Toute variante aux termes et conditions du présent avis ;

Toute proposition ne répondant pas aux critères esthétiques (couleur, état dégradé ou non qualitatif, …) ;

Le non-respect des dispositions des articles 7.1 et 7.2. Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

Le lundi 12 août 2024 à 12h.



Informations complémentaires

Toute demande écrite concernant le présent avis peut être adressée à la ville d’Ajaccio – Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public - par courrier (commerce@ville-ajaccio.fr).



Publication.

Le présent appel à mise à concurrence fait l’objet :

D’une publication sur le site internet de la ville d’Ajaccio ;

L’avis d’attribution d’autorisation d’occupation du domaine public sera publié sur le site internet de la ville d’Ajaccio pendant 8 jours.



Date de publication : Lundi 29 juillet 2024

1. AAPC_domaine public_camions boutique .docx (130.65 Ko)

1. FORMULAIRE OFFRE_domaine public_camions boutiques[1].docx (69.22 Ko)



