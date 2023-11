On va en ville : Bona Strada Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à l'atelier "Bona Strada".



- Quelle est le concept de votre commerce ?

Bona Strada, c'est un atelier cycle sur rendez-vous (conseils, entretien, réparation, vente de vélos, vélos-cargo et montage à la carte). C'est aussi un service de livraison à vélo cargo : livraison de tout type de marchandises jusqu’à 80 kg et 300 L (150 Kg et 1000 L avec remorque) à Ajaccio et dans sa proche périphérie. La prise de rendez-vous en ligne pour notre atelier vélo, ainsi que la commande d’une livraison en vélo sont possibles via notre site internet lundi au vendredi, de 9h00 à 19h, au 06 14 50 19 14. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, twitter et instagram @bonastrada.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

Il manquait un atelier cycle en centre-ville pour pouvoir faire réparer son vélo sans avoir à l’emmener en périphérie. Mes clients le soulignent régulièrement. Le vélo est une vraie solution pour le déplacement des marchandises et des personnes. Particulièrement efficace en centre-ville, notamment pour assurer la logistique des premiers et derniers kilomètres, il répond également aux problématiques de saturation du trafic et de l’espace, de coût de l’énergie, de qualité de l’air et participe à apaiser la ville. Le centre-ville impulse l’identité, la dynamique et l’âme de la cité. Il en reflète l’histoire et son évolution. En y installant mon activité, je souhaite m’inscrire dans cet héritage et, à ma toute petite échelle, contribuer à écrire les prochaines lignes.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

Nous vivons probablement une époque charnière, mais je pense que le centre-ville va dans la bonne direction. Ensemble, habitants, artisans, commerçants et collectivités, nous pouvons développer sa dynamique et améliorer notre cadre de vie, tout en conservant son âme. Bona Strada, c'est un atelier cycle sur rendez-vous (conseils, entretien, réparation, vente de vélos, vélos-cargo et montage à la carte). C'est aussi un service de livraison à vélo cargo : livraison de tout type de marchandises jusqu’à 80 kg et 300 L (150 Kg et 1000 L avec remorque) à Ajaccio et dans sa proche périphérie. La prise de rendez-vous en ligne pour notre atelier vélo, ainsi que la commande d’une livraison en vélo sont possibles via notre site internet www.bonastrada.com . Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter duVous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociauxIl manquait un atelier cycle en centre-ville pour pouvoir faire réparer son vélo sans avoir à l’emmener en périphérie. Mes clients le soulignent régulièrement. Le vélo est une vraie solution pour le déplacement des marchandises et des personnes. Particulièrement efficace en centre-ville, notamment pour assurer la logistique des premiers et derniers kilomètres, il répond également aux problématiques de saturation du trafic et de l’espace, de coût de l’énergie, de qualité de l’air et participe à apaiser la ville. Le centre-ville impulse l’identité, la dynamique et l’âme de la cité. Il en reflète l’histoire et son évolution. En y installant mon activité, je souhaite m’inscrire dans cet héritage et, à ma toute petite échelle, contribuer à écrire les prochaines lignes.Nous vivons probablement une époque charnière, mais je pense que le centre-ville va dans la bonne direction. Ensemble, habitants, artisans, commerçants et collectivités, nous pouvons développer sa dynamique et améliorer notre cadre de vie, tout en conservant son âme.

Bona Strada, 6 rue de l'Assomption.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer