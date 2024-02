On va en ville : Au paradis des senteurs Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici au bar à parfum "Au paradis des Senteurs".



Quel est le concept du commerce ? C’est un bar à parfum. Choisissez votre parfum « en vrac » selon la famille olfactive (épicé, floral, sucré…) qui vous convient ! Je me ferai un plaisir de vous conseiller au mieux. Il y a 3 types de contenant : 30ml à 12,90€, 50ml à 19,90€ et 100ml à 29,90€. Les flacons sont rechargeables, une réduction de 2€ sera appliquée lors de celle-ci. La tenue des parfums est de 6h à 8h. Je propose également des produits pour le bain ainsi que des bougies. J’ai ouvert il y a une semaine, des nouveautés sont à venir, notamment une gamme dédiée à l’homme...

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

Originaire de Porto-Vecchio, j’habitais sur le continent puis j’ai décidé de tout quitter pour venir me réinstaller en Corse. J’ai choisi le cours napoléon car c’est l’artère principale du centre-ville. Lorsque ce local s’est présenté, je n’ai pas hésité. Je trouve que faire vivre le commerce de proximité est très important.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? J’y crois et je ne peux imaginer que le centre-ville puisse mourir ! De plus, celui-ci est un vecteur de lien social ou l’on peut se balader, flâner, discuter.

C’est un bar à parfum. Choisissez votre parfum « en vrac » selon la famille olfactive (épicé, floral, sucré…) qui vous convient ! Je me ferai un plaisir de vous conseiller au mieux. Il y a 3 types de contenant : 30ml à 12,90€, 50ml à 19,90€ et 100ml à 29,90€. Les flacons sont rechargeables, une réduction de 2€ sera appliquée lors de celle-ci. La tenue des parfums est de 6h à 8h. Je propose également des produits pour le bain ainsi que des bougies. J’ai ouvert il y a une semaine, des nouveautés sont à venir, notamment une gamme dédiée à l’homme... Je vous accueille du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 19h00 pour l’instant . Cela est amené à évoluer en non-stop avec l’arrivée des beaux jours.Originaire de Porto-Vecchio, j’habitais sur le continent puis j’ai décidé de tout quitter pour venir me réinstaller en Corse. J’ai choisi le cours napoléon car c’est l’artère principale du centre-ville. Lorsque ce local s’est présenté, je n’ai pas hésité. Je trouve que faire vivre le commerce de proximité est très important.J’y crois et je ne peux imaginer que le centre-ville puisse mourir ! De plus, celui-ci est un vecteur de lien social ou l’on peut se balader, flâner, discuter.

Au paradis des senteurs, 46 Cours Napoléon.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer