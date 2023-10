On va en ville ! « Andemu in cità » par avè a voglia di fassi in giru in cità

La rubrique qui vous donne envie de sortir en ville, en est à sa deuxième saison ! Retrouvez chaque semaine, ici et sur nos réseaux sociaux, de nouvelle adresses et d'autres plus anciennes histoire de redécouvrir toute l'offre du centre-ville.





À cette occasion nous donnons la parole (libre) aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi. Chaque semaine "On va en ville" découvrir un nouveau commerçant.



Face au succès de cette rubrique réalisée avec la collaboration du service du commerce et de l'artisanat, nous avons ouvert ce second chapitre, bonne promenade !

HERO SEVEN − Quel est le concept du commerce ? Initialement, notre boutique proposait la franchise Superdry depuis près de 12 ans.

Les tendances vestimentaires ont évolué et nous avons décidé de nous mettre en accord avec les attentes de la clientèle ajaccienne.

Nous proposons aujourd’hui la marque Hero Seven. C’est une marque française qui a vu le jour en 2007. L'objectif est de présenter une gamme de produits dédiés à l'homme, qui s'inspirent des icônes de la mode des années 50-60, tout en restant modernes. Au travers desproduits et des collections, on retrouve autant de pièces casual que sportswear. Depuis plusieurs années, Hero Seven détient la licence d'exploitation des photos de Steve McQueen et de James Bond et développe donc une gamme autour de ces deux personnages mythiques. Nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 10h à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Adrien se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller.



− Quelles sont les raisons qui vous ont poussés à ouvrir en centre-ville ? Toutes les enseignes y sont représentées. Je crois beaucoup au renouveau de celui-ci, même si je suis aussi installé en périphérie, au centre commercial Leclerc. La politique de redynamisation du centre-ville devrait se traduire, à mon sens, par une fluidité de la circulation, une meilleure accessibilité avec peut-être le renouvellement de la flotte des busainsi que la création de parkings.



− Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? J’y crois fortement. La mairie a saisi les enjeux et mis en place plusieurs actions, comme la réfection du cours napoléon ou la création d’un parking à l’ancien hôpital avec un système de navette.

Ce n’est qu’un début et il faut continuer sur cette lancée.

Ce qui fait vivre le centre-ville, c’est en grande partie les commerces de proximité.

Boutique Hero Seven, 54 cours Napoléon

Le Carbet − Quel est le concept du commerce ? C’est un comptoir à huitres. Nous en proposons de plusieurs sortes. Il y a également des moules, des bulots, des crevettes et des bruschettas afin de diversifier notre carte.

On a choisi ce concept car il est innovant. De plus, mon mari est originaire de Bretagne, capitale des huitres. Des plateaux de fruits de mer seront proposés pour la période des fêtes de Noël. Ouvert du mardi au samedi pour les services du midi et du soir, venez tester notre concept ! Nous ne sommes pas encore présents sur les plateformes de livraison mais nous proposons nos compositions « à emporter ». Vous pouvez nous retrouver sur intagram :@lecarbet2a



− Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Le centre-ville car je voulais amener quelque chose de nouveau au cœur de celui-ci. La rue Fesch car c’est une rue piétonne, qui est conviviale.



− Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? C’est positif. Une redynamisation est en route. De nouveaux commerces ouvrent.

Les travaux de réfection de la Piazzetta ont permis d’embellir cette partie de la rue Fesch. C’est une très bonne chose. Je sens que la mairie est à l’écoute des commerçants et que les choses évoluent dans le bon sens.

Le Carbet, 86 rue Fesch.

ROSETTE ET CHARLOT − Quel est le concept du commerce ? C’est une cantine de quartier où tout est fait maison.

La carte change quotidiennement en fonction du temps et des produits.

Les produits locaux ainsi que les fruits et légumes de saison, en circuits courts, sont privilégiés.

Vous pouvez manger à l’intérieur de notre établissement ou à l’extérieur sur la terrasse.

Les plats peuvent être emportés en commandant au 06 21 82 16 81.

Retrouvez-nous sur instagram @rosette_et_charlot afin de découvrir chaque matin notre carte du jour. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 8h00 à 21h00, en non-stop.



− Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Premièrement, ce local qui a été un véritable coup de cœur. Deuxièmement, sa localisation quinous a beaucoup plu. Être au cœur d’une artère piétonne est un vrai plaisir.



− Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Positif. Beaucoup d’efforts sont faits par la municipalité en place, à l’image de la réfection du cours Napoléon et de la Piazzetta. L’aménagement végétal est bénéfique car il donne un nouveau souffle au centre-ville !

Rosette et Charlot, 86 Rue Fesch.





Boutique Ethicorse - Quel est le concept de la boutique ?

Depuis 2018, ETHICORSE est à la fois présente au cœur de ville d’Aiacciu au 1bis rue des trois marie et sur internet avec le site

Nous référençons et sélectionnons des producteurs et artisans insulaires selon un cahier des charges partagé et bien défini incluant des valeurs fortes : par exemple des productions et des manufactures locales exclusivement, travaillant sur le territoire toute l'année pour promouvoir une économie circulaire en filières ultras courtes.

Des matières premières sourcées localement, même pour les produits transformés et des filières éco-responsables pour les produits que nous ne trouvons pas chez nous.

Nous faisons la promotion de la consigne et du minimum de déchets possible. Pas de suremballage, minimum de plastiques...

Le but étant de promouvoir une consommation éthique et corse en proposant une large gamme de produits allant de la gastronomie à la cosmétique en passant bien entendu par l’artisanat. Aujourd'hui c'est plus de 70 producteurs et artisans qui nous suivent dans cette aventure et qui se retrouvent dans nos engagements.

L’atout fort d’Ethicorse c’est que nous nous adressons à la fois aux Ajacciens grâce à notre magasin rue des 3 Marie, à l'ensemble de l'île, à la diaspora et aux amoureux de la Corse via notre site internet qui met en avant les producteurs et artisans et qui proposent leurs produits à la vente. Une fois que le chaland passe le pas de la porte il est sûr de pouvoir trouver son plaisir tant pour les petites occasions que les grandes, y compris pour son quotidien : bijoux, couteaux, objets de décorations, jouets et articles de naissance, charcuterie, fromage et divers jus, cosmétique solide, huile essentielles, textiles… en tout c'est plus de 600 produits référencés. A savoir, que le jeudi avec différents maraîchers et producteurs locaux (bio ou en permaculture...), nous proposons même un service de panier de légumes, œuf, pain, viande et divers produits frais sur simple inscription par e-mail : c’est simple et sans abonnement ! Avec ou sans livraison par notre vélo électrique partenaire « bona strada ». Vous souhaitez acheter des produits corses éthiques et responsables ? Passez au sein de notre boutique du Mardi au Samedi en non-stop de 10h00 à 19h00 ou rendez-vous sur notre site internet :



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

On ne se voyait pas ailleurs que dans le centre-ville et c’est donc sans hésitation lorsque nous avons eu l’opportunité de s’installer dans la rue des trois Marie que nous l’avons fait !

C’est une rue avec des commerçants très professionnels et très accueillant installés depuis longtemps pour certains où quasiment tous les locaux commerciaux sont occupés. L’ensemble de nos voisins sont agréables et c’est une artère importante de la ville reliant le cours Napoléon à la rue Fesch voire même au marché un peu plus bas. Le cœur de ville sonnait comme une évidence avec les valeurs que nous portons au travers de notre projet.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

Ce qui fait le charme d’Aiacciu c’est justement ce cœur de ville constitué par cette fusion entre les Aiaccini, toutes générations confondues et les commerçants que nous sommes mais le centre-ville doit savoir évoluer et se réinventer avec les enjeux actuels, tout en restant dynamique et attractif tant pour les habitants que pour les visiteurs. Améliorer la mobilité et le stationnement, adapter les transports en commun, créer une offre d’animation et de culture toute l’année, créer plus d’espace vert. Il n’y a pas de miracle : pour apprécier un lieu, il faut s’y sentir bien en tout temps et il faut y avoir des choses à y faire ainsi le cercle devient vertueux.

Café Gilda - Quel est le concept du commerce ?

Nous sommes ouverts du lundi au dimanche à partir de 06h30.

Vous pouvez nous retrouver sur instagram @gilda.ajaccio et sur facebook Gilda Ajaccio.

Gilda est un café-glacier-restaurant. Nous vous accueillons pour le petit déjeuner, le déjeuner, le gouter avec les délicieuses glaces artisanales de Christophe Casalongua mais également pour l’apéro avec des assiettes à partager et à partir de 19h00 ainsi que pour le diner. Notre carte est variée, il y a en a pour tous les goûts, salades repas, poissons, viandes, mais également poke-bowls… N’hésitez pas à y jeter un œil : www.gilda-ajaccio.com Nous sommes ouverts du lundi au dimanche à partir de 06h30.Vous pouvez nous retrouver sur instagram @gilda.ajaccio et sur facebook Gilda Ajaccio. - Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? On a choisi cet emplacement Boulevard Roi Jérôme car c’est un endroit passant et vivant. De plus, il est idéalement situé, en face la mairie et à quelques mètres de la place Campinchi et de la place des palmiers. C’était une opportunité que l’on a décidé de saisir.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Je le vois positif, je fais référence notamment à la réfection des trottoirs et à la place Campinchi. J’espère que lorsque la réfection du boulevard roi Jérôme s’opèrera des arbres seront plantés afin d’apporter plus de fraicheur dans cette allée. De nouvelles places de stationnement seraient également bénéfiques.

Café Gilda, 1 boulevard Roi Jérôme.

Maison Gourmet - Quel est le concept de votre commerce ?

Notre boutique Maison Gourmet est une épicerie fine, ustensiles Cookut, vins et spiritueux dans laquelle vous pouvez vous détendre en terrasse pour un café, un thé, un apéro, un déjeuner avec nos planches de charcuterie - fromage ou plateaux à emporter - olives vrac. Vous pouvez également prendre un sandwich en le personnalisant avec nos produits en boutique, ou déguster un plat que nous commandons chez un traiteur. Nous sommes ouverts tous les jours de 9h30 à 19h30. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, facebook et instagram



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ouvrir en centre-ville ?

Nous avons choisi d'ouvrir une boutique sur le Cours Napoléon afin de participer au dynamisme du centre-ville auquel nous espérons et croyons beaucoup compte-tenu du potentiel. Nous souhaitons également apporter un nouveau souffle et un peu de fraicheur.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

GLACIER FILIDORI - Quel est le concept du commerce ? Nous sommes artisan-glacier. Spécialistes de crèmes glacées et de sorbets. Différents parfums sont proposés allant des grands classiques (vanille, chocolat…) à d’autres plus locaux, tels que châtaigne, pamplemousses issus de notre jardin, fraises biologiques issus d’un petit producteur à AFA… Mon mari connait parfaitement ce domaine, étant issu de la famille propriétaire du bowling à Sagone.



Nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 10h00 à 19h00. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram @maisonfilidori mais également sur notre site internet www.maisonfilidori.fr

Vous ne pouvez pas acheter le bonheur, mais vous pouvez acheter un pot de glace, et c'est à peu près la même chose. Alors n’hésitez plus et laissez-vous tenter !

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? L’opportunité, tout simplement. Propriétaires de la pâtisserie Filidori, quand le local à côté de nous s’est libéré, nous avons décidé de sauter le pas. Le centre-ville est là ou tout se passe.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? On y croit. On est optimiste. Il y a de la nouveauté. La Municipalité en place fait bouger les lignes et a su redonner un nouveau souffle au centre-ville grâce à la réfection des trottoirs et à la végétalisation.

Glacier Filidori, 25 Cours Napoléon 20000 Ajaccio.

Boutique douze'M - Quel est le concept du commerce ? C’est une boutique de chaussures et d’accessoires multi-marques pour femmes. Nous ciblons une clientèle large et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On a voulu se détacher d’une boutique luxe et s’ancrer dans une seconde ligne afin de toucher plus de clientes.

Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. Nos horaires sont susceptibles d’évoluer durant la saison estivale.

Vous pouvez nous retrouver sur Instagram : @douzem_ajaccio

La vie est courte, les talons ne doivent pas l’être ! Alors mesdames venez trouver ceux qui vous conviennent… Nous serons ravis de vous conseiller.

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Nous sommes deux ajacciennes qui habitons le centre-ville. Y travailler était évident. Quand ce local s’est proposé à nous, nous n’avons pas hésiter. Nous sommes jeunes et dynamiser le centre-ville était important pour nous.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Très positif. On voit beaucoup de jeunes s’installer. Une nouvelle ère est en place. Il y a de la nouveauté. Nous avons l’impression que le client revient en centre-ville et y prend plaisir. La Municipalité en place a de nombreux projets qui aboutissent. Nous ne regrettons pas notre choix et on espère que cela va continuer dans ce sens !

Boutique VITTORIA - Quel est le concept du commerce ? C’est une boutique de bijoux. Une large gamme est proposée et la fabrication est artisanale. Tous sont confectionnés, avec amour, au sein de notre atelier. Nous nous adaptons aux clients, en fonction de leurs envies et de leurs budgets. Je travaille en famille avec ma tante Marie-Jeanne Poggi qui possède également une boutique JM BIJOUX. Nous travaillons essentiellement le corail car cela a une valeur importante en Corse, signe de protection du mauvais œil. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 9h à 19h30. Vous pouvez également nous retrouver sur instagram @vittoria.bijoux. Un bijou à le pouvoir d’être cette petite chose qui vous fait vous sentir unique alors mesdames n’hésitez plus et venez trouver le vôtre !

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Cela me tenait à cœur de m’installer en centre-ville. Ma tante est commerçante depuis plus de 10ans et m’a transmis le goût et l’envie d’y travailler. Une revitalisation du cœur de ville se traduit notamment par un renouvellement des commerces. C’est ce qui se passe en ce moment et c’est une très bonne chose. C’est pourquoi j’ai décidé de m’inscrire dans cette démarche.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Je l’espère positif. Beaucoup d’actions sont mises en place afin de sauvegarder celui-ci.

La Municipalité s’investit, réfection des trottoirs et re-végétalisation du cœur de ville. La Fédération des Associations de Commerçants (FACCA) représentée par Mme Fondacci est également force de proposition. Un projet a d’ailleurs été mené récemment en partenariat avec la Ville. Chaque adhérent bénéficie d’une fleur décorative géante, à disposer devant sa devanture, durant toute la saison estivale. J’espère que d’autres commerces s’intègreront dans cette dynamique plutôt que de favoriser les centres commerciaux périphériques.

Boutique Vitorria, 6 rue Fesch.

427 AMERICAN RESTAURANT - Quel est le concept du commerce ?

C’est un restaurant de cuisine américaine. En venant manger ici, vous vous retrouvez téléportés aux États-Unis sans avoir à payer le billet d’avion. C’est un dépaysement total face à la baie d’Ajaccio. J’ai débuté avec un foodtruck situé sur la route des sanguinaires. Je proposais des burgers qualitatifs avec du pain maison réalisé par un boulanger et un boucher local. Les recettes étaient atypiques avec des sauces maisons. Cela m’a permis de me faire connaitre et donc de pouvoir ouvrir mon premier restaurant. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 11h30 à 15h00 et de 19h00 à 22h00. Début juin, nous proposerons un brunch le dimanche. Une carte américaine sera développée prochaine avec des viandes au barbecue, des macn’cheese et des salades. Vous pouvez aussi vous faire livrer grâce à notre partenaire www.incasavostra.com - Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Cet emplacement était juste parfait. Situé sur la place du diamant, la vue sur la baie d’Ajaccio est magnifique. De plus il est situé au cœur du centre-ville, casino municipal, bars… Je ne pouvais rêver mieux.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? J’ai ouvert depuis moins d’un mois mais je pense que cela ne peut être que positif. J’espère que ce choix s’avèrera payant. J’ai vu que des travaux de réfection de la place du Diamant étaient prévus. Une fois ceux-ci terminés, celle-ci deviendra « the place to be ».

427 American Restaurant, Place du Diamant.

BRASSERIE CHIARA - Quel est le concept du commerce ? C’est un café-brasserie qui propose une carte diversifiée : salades, viandes, plats du jour.

Notre crédo : servir notre client rapidement en proposant des plats simples et à petits prix.

Nous sommes ouverts tous les jours de 6h30 à 20h00. Nous avons choisi d’ouvrir tôt pour donner la possibilité à notre clientèle de boire un café avant d’entamer leur journée de travail.

Une machine à granitas vient d’être installée également.

On a choisi ce nom car ma fille est née il y a un an. Christophe avait promis à ma femme que si l’on trouvait un commerce après sa naissance, il porterait son nom. Très attachés à Ajaccio, la couronne ainsi que l’abeille impériale sont présentes sur notre enseigne également.

Des apéritifs seront organisés occasionnellement durant la saison estivale. Christophe est le fils d’un commerçant, Kiko que nous remercions d’ailleurs pour son aide et ses précieux conseils.

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? C’est un rêve que nous avons réussi à concrétiser. Nous sommes deux ajacciens, nous avons grandi ici et il nous tenait à cœur de participer à la dynamisation du centre-ville. Quand ce local s’est proposé à nous, nous n’avons pas hésité. Situé juste en face de la place du diamant, son emplacement est stratégique. De plus, il y a des administrations, un collège et un lycée à coté.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Son avenir ne peut être que positif. Réfection des trottoirs, requalification de la place du Diamant. Ces changements sont bénéfiques et en tant que nouveaux commerçants nous sommes ravis. La Ville est entre les mains d’une équipe jeune, dynamique qui fait bouger les choses. Nous sommes confiants pour l’avenir de notre centre-ville ! Brasserie Chiara, avenue de Paris.

MAISON FANNI - Quel est le concept du commerce ? C’est un traiteur-restaurant et épicerie fine. Notre cuisine est traditionnelle, locale et méditerranéenne, réalisée avec des produits frais. Notre carte est variée (salades, poissons, viandes, pâtes) et change régulièrement. Côté épicerie, nous proposons des produits locaux, AOP (bières, miel, canistrelli, farine de châtaigne..). Alors n’hésitez plus et venez régaler vos papilles. - Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? L’attrait du centre-ville. La rue Fesch est dynamique et correspondait bien à notre concept. Ce local nous a plu. Nous nous sommes dit, pourquoi pas. De plus en plus de commerçants restent ouverts à l’année dans la rue Fesch. Pallier cette saisonnalité nous paraissait important. Il faut être solidaire afin que la dynamique perdure. - Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Rendre son heure de gloire au centre-ville est possible, il faut seulement y croire ! Nous faisons partis de ceux-là et nous espérons le meilleur pour la suite.



Violetta - Quel est le concept du commerce ? Violetta est une sandwicherie-saladerie sur place et à emporter. Notre carte est composée de produits frais et fais maison à petits prix. Comptez 15 € par personne pour un plat, un dessert et une boisson. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h00 à 21h00. Vous pouvez nous retrouver sur instagram @violetta_ajaccio et également réserver votre table au 06 29 98 58 88.

L’été approche, vous souhaitez déjeuner au soleil un repas sain et équilibré ? Alors n’hésitez plus et venez découvrir notre carte. C’est dans la bonne humeur et la convivialité que nous nous ferons un plaisir de vous servir !

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Le centre-ville est pour nous un lieu de proximité, c’est là ou nous vivons et ou nous passons du temps avec nos amis. Y travailler est apparu comme une évidence.

Quand ce local s’est proposé nous avons décidé de franchir le cap. Cet emplacement était idéal puisque situé en plein centre-ville. On a repris un commerce existant depuis des années (Violetta, fleuriste) et c’est pour cela que l’on a décidé de conserver le nom de l’enseigne pour faire un clin d’œil aux anciennes propriétaires.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? On y croit. On aime le centre-ville, on s’y sent bien et il nous tenait à cœur de contribuer à sa vitalité. Celui-ci s’embellit, je fais référence à la réfection des trottoirs et notamment à la Place du Diamant qui sera bientôt rénovée. Cela apportera d’avantage d’attractivité et ne sera que bénéfique pour notre commerce situé à quelques mètres de celle-ci.



CORSICA BEAUTY « Retrouvez l’univers Corsica Beauty en plein cœur du Cours Napoléon » Quel est le concept du commerce ? Tania Andreo : C’est là destination idéale pour shopper tous les produits à trait à la beauté corse en fonction de vos besoins et de vos envies ! Savons, cosmétiques, bien-être, senteurs… venez découvrir notre univers qui réunit le meilleur des artisans insulaires.



Nous sommes présents à Calvi depuis 10 ans et sur Ajaccio depuis la fin d’année 2022.

Formulatrice en cosmétiques, je suis spécialisée en plantes corses et j’ai beaucoup de remède pour agir dans les domaines thérapeutiques et cosmétiques.



J’ai hâte de finaliser les travaux de façade, afin de réaliser une belle inauguration, pour faire découvrir mon concept de boutique expérientielle. Des ateliers de réalisation des produits cosmétiques et de sensibilisation de la flore locale seront proposés tant pour les adultes que pour les enfants.



Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, vous pouvez aussi commander sur notre site internet :

Le Cours Napoléon était pour moi l’endroit idéal, d’autant plus que j’ai repris une boutique qui était une institution (Maresias). Je trouvais la Rue Fesch trop saisonnière pour mon concept car la clientèle visée est spécialement locale.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? T.A : Des points d’amélioration sont à fournir en termes de stationnement et de circulation. Je note cependant que la réfection des trottoirs est une grande réussite, de plus, l’intensification du passage des équipes de nettoyage sur le Cours Napoléon est une très bonne chose.

Biscuiterie Impériale Quel est le concept du commerce ?



Thomas Selvini : C’est un atelier-boutique. J’y confectionne le plus célèbre des biscuits corses : le Canistrellu. Nature, à l’anis, au chocolat ou à la noisette c’est à vous de choisir celui que vous préférez! Ils sont tous réalisés avec amour et passion dans le plus grand respect des traditions.Je me ferais un plaisir de vous accompagner lors de vos différents événements (mariage, baptême, anniversaire…).

Vous pouvez me contacter au 0756379649 pour établir un devis.

Vous pouvez nous retrouver chez plusieurs de nos partenaires: anareda, a buttea by mina, ethi corse, casa napoleon, la cave du cardinal, u gustaghju, la corbeille de fruits et bien d’autres ainsi que sur Instagram @biscuiterieimperiale. Alors n’hésitez plus et venez les goûter. Un site internet est en cours de création.



Qu’est ce qui vous a poussé à ouvrir en centre ville ?



T.S : J’ai choisi de m’installer au sein de la rue forcioli conti car nous sommes situés à deux pas de l’école forcioli conti, où Napoléon allait quand il était petit. J’affectionne le centre-ville. J’aime l’ambiance et le contact avec la population. De plus, cette rue a toujours été artisanale et j’avais à cœur de participer à ce qu’elle le reste.



Comment voyez vous le développement du centre-ville, son avenir ?



T.S : J’y crois et je ne m’en fais pas. Le dynamisme est au rendez vous et le centre ville n’est pas prêt de mourir!







Von Dutch - Quel est le concept du commerce ?



Von Dutch est une boutique pour homme et femme. Elle change la donne depuis plusieurs générations ! Icône émergente du début des années 2000, la marque a su laisser son empreinte sur la culture américaine, avec des vêtements et accessoires prisés par les plus grands noms de la musique et d’Hollywood. Les collections répondent aux individualistes qui expriment leur style, qui ont le sens des tendances et qui sont soucieux de la durabilité de leurs vêtements.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?



Nous avons plusieurs boutiques sur le contient et nous avons décidé de nous implanter également en Corse à Porto-Vecchio et à Ajaccio. Une ouverture est également prévue au printemps à Bastia. Nous avons choisi le centre-ville et plus précisément le Cours Napoléon car c’est pour nous le point clef du commerce ajaccien.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

Je le vois positif. Lors de notre installation nous avons pu observer un embellissement du Cours Napoléon. Réfection des trottoirs, changement des lampadaires, des choses changent et c’est bénéfique.



Waffle Factory - Quel est le concept du commerce ?



Waffle Factory se base sur la juste combinaison entre tradition et gourmandise, pour un moment unique et convivial. Authenticité, savoir-faire, gourmandise et saveurs sont les maîtres mots de notre activité. Nous nous engageons auprès de notre clientèle afin de garantir la qualité des ingrédients et la fraîcheur des produits. Toutes nos gaufres sont faites à la minute. L’association de notre pâte avec des garnitures fraîches et de qualité apporte aux clients un vrai repas équilibré pour une pause toujours plus saine et gourmande ! Comptez 11,90€ pour un menu complet. Des bornes sont disponibles au sein de notre commerce afin de faciliter la prise de commande. Vous pouvez nous retrouver sur instagram @64ruefesch. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h00 à 20h00. La livraison est possible sur l’application makeeatup.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?



Étant commerçant sur le Cours Napoléon cela faisait un moment que je voulais descendre dans la Rue Fesch pour le coté plus calme et familial. Quand j’ai eu l’occasion de m’installer au 54 Rue Fesch je l’ai saisi car cet endroit a une symbolique particulière, c’est là où est née mon père à l’étage du dessus. Le centre-ville avant tout.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?



Je l’imagine radieux et piéton. J’ai vu qu’un projet de piétonisation de la vieille ville est au programme. Je trouve que c’est une très bonne chose.



Majobajo - Quel est le concept du commerce ?



C’est une boutique concept-store pour hommes et femmes.

Coté femmes, les prix sont accessibles et la qualité est au rendez-vous !

Coté accessoires, on a développé une gamme d’idées cadeaux (lunettes, maroquinerie…)

Coté hommes, Pull-in revient en force après 15 ans d’absence sur le territoire ajaccien avec une gamme de prêt à porter masculin. Les incontournables caleçons et chaussettes sont toujours là. Nous avons également la marque de sportwear chic Josen Island qui est assez connu sur le continent. La marque Crime London pour les baskets. Sabrina Paris pour la maroquinerie ainsi que plusieurs autres marques à venir découvrir au sein de notre commerce telles que iyu design, feeka bijoux, bohm by mlle, la petite étoile… Vous pouvez nous retrouver sur instagram @majobajo.ajaccio et sur facebook @MajobajoAjaccio. Nous vous attendons avec impatience et nous serons ravis de vous conseiller pour vos achats de noël.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?



Le centre-ville était pour nous une évidence. Cette rue était idéale. Elle s’est totalement redynamisée en peu de temps et c’est un vrai bonheur.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?



Je le vois positif, la réouverture du cinéma Laetitia est une très bonne chose. Des franchises s’installent en centre-ville plutôt qu’en périphérie, cela fait état d’un regain du centre-ville. De plus, la réappropriation de la Citadelle aux ajacciens donne un nouveau souffle au cœur de ville. La piétonisation de la vielle-ville est un très beau projet à réaliser.

