On va en ville : Dreams Donuts Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à la boutique "Dreams Donuts".



Quel est le concept du commerce ? Chez Dreams Donuts nous proposons à la vente différentes sucreries : Le donut qui peut être nappé et/ou fourré par une multitude de saveurs au choix.

Le bubble tea qui est une boisson à base de thé froid ou chaud accompagné de perles de tapioca de différentes saveurs.

Le milshake. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, instagram et facebook @dreamsdonuts_ajaccio. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 10h00 à 18h30.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussés à ouvrir en centre-ville ? On ne voulait pas s’installer ailleurs qu’en centre-ville. Nous sommes trois associés ajacciens et c’était pour nous une évidence.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? On y croit ! La dynamisation du centre-ville est en cours. Je fais notamment référence aux travaux de la place du diamant. Les plans de la future place du diamant nous ont été présentés et cela va être magnifique. Cela s’annonce très positif pour les commerçants implantés autour. Il y a aussi de nombreuses choses qui sont faites par la municipalité et qui vont dans le bon sens, telles que la réfection des trottoirs et le parking de la Miséricorde. Dreams Donuts, 6 avenue de Paris.

