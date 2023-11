On va en ville : Atelier Voyages La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à la boutique Atelier Voyages.



- Quel est le concept du commerce ?

C’est une agence de voyages. Déjà implanté sur la commune de Porticcio depuis 2016, nous avons décidé d’ouvrir un second point de vente à Ajaccio. Notre activité englobe l’achat d’un simple billet d’avion ou de bateau jusqu’au voyage sur-mesure. On commercialise également des séjours en vols directs au départ d’Ajaccio comme Israël, la Jordanie, l’Islande, la Russie, le Liban… Il y a un nouveau programme de destinations pour 2024-2025 qui sera très bientôt dévoilé à notre clientèle. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien manquer ! Vous pouvez nous retrouver sur instagram @ateliervoyages et sur facebook @atelier voyages ajaccio. Nous avons également à cœur de proposer « les secrets d’atelier voyages », ce sont des séjours en petits groupes avec des prestations haut de gamme, adaptables à chaque souhait du client. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

Beaucoup de nos clients sont ajacciens et sont ravis de nous retrouver en centre-ville. S’implanter ici est apparu comme une évidence. Ouvrir une agence dans le triangle d’or est un réel plaisir car cet emplacement est privilégié. Nous mettons un point d’honneur à participer à la dynamisation du centre-ville.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

On y croit. Des efforts sont faits par la municipalité et il faut le souligner ! Stationnement, embellissement du cœur de ville à travers la réfection des trottoirs et la végétalisation. Il suffit juste de regarder en face de notre agence pour voir les ouvriers à la manœuvre. Le centre-ville n’a pas encore dit son dernier mot.

Atelier Voyages, avenue du 1er Consul.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer