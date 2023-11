On va en ville : Pè Piacè Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici au restaurant "Pè Piacè".



- Quel est le concept du commerce ?

Pè Piacè est un restaurant italien spécialiste de la pizza. Nous sommes ouverts 7 jour sur 7, midi et soir. Des cocktails sont également proposés. En plus des pizze, différents antipasti sont à découvrir (camembert di buffala, des arrancini, stracciatella, beignets de courgettes...). Notre chef vous propose également des suggestions tous les jours en fonction de son humeur et de la saison. Vos enfants ne sont pas oubliés car un menu est prévu pour les satisfaire ! Vous pouvez nous retrouver sur facebook et instagram @pepiace_ajaccio. N’hésitez pas à nous contacter au 04 35 21 83 01 pour réserver votre table, vous ne le regretterez pas !



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

Je trouvais que cet endroit manquait de dynamisme alors que c’est, à mon sens, un des plus beaux emplacements d’Ajaccio. C’est pourquoi nous avons voulu tenter notre chance ici et nous ne le regrettons pas pour l’instant.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

C’est positif, les choses changent dans le bon sens. J’ai vu que des travaux sont prévus sur la place du Diamant. J’espère que le boulevard Lantivy ne sera pas oublié. Quoi qu’il en soit je suis confiant.



Pè Piacè, 10 Boulevard Lantivy résidence Diamant II.



