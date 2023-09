Centre-ville : le renouveau de la Piazzetta Les travaux d’embellissement de la Piazzetta ont débuté. Objectif : valoriser cet espace public que jouxtent plusieurs commerces et qui offre un cheminement piétonnier à la jonction entre le cours Napoléon et la rue Fesch. L’emprise de 110 m2 va bénéficier d’un nouvel aménagement urbain et paysager. Cette réhabilitation, très attendue des Ajacciens, s’inscrit dans la continuité du programme de rénovation entrepris sur le cours Napoléon.



À l’instar du parvis de l’église Saint-Roch, du plateau de la préfecture, de l’hôtel des Postes ou de l’avenue Pascal Paoli, la réhabilitation de la Piazzetta méritait un traitement particulier afin de rehausser son caractère patrimonial et architectural.

Après la rénovation de plusieurs portions du « bas » du cours Napoléon, c’est désormais au tour de cette petite place iconique du quartier de la Barrière de profiter d’un lifting complet.



« Travailler par secteur, sur le cours, a permis de limiter les nuisances, de préserver le cadre de vie des riverains ainsi que l’attractivité commerciale », note Xavier Luciani, directeur des grands travaux de la Ville d’Ajaccio.



Le bureau d’études de la direction générale des services techniques de la Ville d’Ajaccio (DGST) supervise ce chantier d’ampleur dont l’exécution est assurée par l’entreprise TP Debene. Cette dernière a déjà mené la quasi-totalité des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) sur le cours Napoléon.



Au niveau de la Piazzetta, les nouveaux aménagements offriront aux piétons une ouverture accrue vers le cours Napoléon. Un jeu de gradins alternés, avec des jardinières et des volets d’escaliers orientés vers la rue Fesch, conféreront aussi à la place une nouvelle esthétique, avec un double emploi à la clé. En effet, les futurs gradins feront office de « murette », mais aussi de mobilier d’assise du côté de la rue Fesch.

Pour garantir une continuité visuelle avec le cours Napoléon, la Ville d’Ajaccio veille à harmoniser les revêtements, ainsi que le mobilier urbain et les candélabres installés sur la Piazzetta. Ces travaux fournissent aussi l’occasion de moderniser les installations électriques souterraines.





20% de végétaux en plus Redonner de la place au végétal en ville et s’adapter au changement climatique sont des préoccupations que la municipalité intègre à chaque nouveau projet urbain. Pour la Piazzetta, la direction de l’environnement, du végétal et du littoral a travaillé sur une offre renouvelée partiellement et renforcée avec la création des nouvelles jardinières.



« Les contraintes structurelles de la place n’ont pas permis de la végétaliser au maximum, mais nous avons travaillé de concert avec la direction générale des services techniques de la Ville pour optimiser la présence des essences *», souligne Pierre-Jacques Boulet, directeur de l’environnement, du végétal et du littoral. Ainsi, les deux palmiers existants vont être conservés et mis en valeur avec l’installation des futures jardinières. Un Lilas des Indes trônera au centre de la Piazzetta, des rosiers seront plantés du côté de la rue Fesch... « L’offre final comprendra près de 20% d’essences supplémentaires par rapport à l’existant, en provenance directe de notre pépinière municipale », précise-t-il.



Au-delà de l’aspect esthétique, la municipalité poursuit, sur ce chantier comme sur tous ceux qu’elle conduit en ville, ses objectifs d’excellence environnementale en s’orientant vers des stratégies relevant du développement durable. Soit davantage de végétal en centre-ville pour favoriser les îlots de fraîcheurs, la désimperméabilisation des sols urbains ou encore le choix d’un arrosage enterré, plus économe en eau, pour garantir la pérennité des sujets plantés.

*Les essences déjà présentes et conservées sur la Piazzetta : Palmier à vin (Butia capitata).

Palmier robuste (Trachycarpus).

Les arbustes et plantes qui seront ajoutées : Lilas des Indes (Lagestroemia Indicasection)

Agapanthe (Agapanthe praecox) bleu et blanc

Tibouchina urville (Tibouchina urvilleana)

Lantana rampant (Lantana délicatissima) blanc et violet

Rosier de Chine (Rosa chinensis mutabilis)

Marguerite du Cap (Osteospermum)

