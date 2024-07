On va en ville : boutique "INFLUENCE"

C’est une boutique de décoration d’intérieur. Un grand choix d’objets et d’accessoires décoratifs sont proposés pour satisfaire toutes vos idées déco. Il y a en pour tous les budgets. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00. Vous pouvez nous retrouver sur instagram : @influence.ajaccioJe suis Ajaccienne et je ne me voyais pas travailler ailleurs qu’en centre-ville. J’ai plusieurs boutiques, notamment dans la rue Fesch, c’est pourquoi j’ai choisi de renouveler l’expérience en cœur de ville. Quand cette opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité.Très positif. Je trouve que l’ouverture du parking de la Miséricorde, sur le site de l'ancien hôpital, avec son système de navette est une très bonne chose. La mairie œuvre quotidiennement pour le centre-ville et j’espère que cela va continuer.