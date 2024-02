On va en ville : Altitude Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità



La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Nous nous intéressons ici à la boutique "Altitude".



Quel est le concept du commerce ? C’est une boutique hommes/femmes spécialisée dans le running (route et trail). Vous pouvez retrouver différents produits tels que : du textile (essentiellement des marques françaises), des chaussures, ainsi que des accessoires (lunettes, bâtons, nutrition…)



L’idée est de pouvoir réunir les coureurs expérimentés ainsi que les débutants afin de proposer des produits techniques liés à la course à pied et à l’activité pédestre.



Vous pouvez nous retrouvez sur instagram @altitudeajaccio ainsi que facebook. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 19h00. Le lundi, nous vous proposons un service VIP, uniquement sur rendez-vous. Pendant un créneau de 45minutes vous pourrez tester gratuitement les chaussures sur tapis de course.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?

Je suis ajaccien, je vis en ville, y travailler était pour moi une évidence. J’avais à cœur de participer au dynamise et au nouveau souffle de celui-ci.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

De nombreuses choses sont faites par la municipalité : de beaux trottoirs, la réfection de la place du diamant, le retour du cinéma Laetitia et l’Empire en travaux. Des efforts sont notables, il y a aussi le nouveau parking à l’hôpital. Les ajacciens ne peuvent que revenir en centre-ville, je suis optimiste !

Boutique Altitude, 30 Cours Napoléon.

