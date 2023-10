Le guide du commerçant : Informations et démarches pour mener à bien votre projet Guida pà i cumircianti : Infurmazioni è dimarchji pà cunducia u vostru prughjettu com'ellu ci voli

Chers commerçants, chers artisans, dans un contexte de mutations profondes liées à l’innovation numérique et aux enjeux environnementaux, la Ville d’Ajaccio mène une politique ambitieuse en faveur du commerce de proximité et de l’attractivité de son centre ville.



Une série d’outils concrets a été mise en place au service de la revitalisation et de la préservation du commerce et de l’artisanat sur le territoire de la Ville d’Ajaccio.



C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir cette deuxième édition du « Guide du commerçant » édité par la Direction du Commerce.



Nous espérons que ce guide répondra à vos attentes et nous permettra de toujours mieux vous accueillir, vous informer et vous conseiller.



Retrouvez le guide du commerçant en téléchargement. guide-du-commercant-2023 pdf-1.pdf (563.83 Ko)



Infos et contact Direction du Commerce, de l’artisanat et du domaine public

4 boulevard roi Jérôme 20000 Ajaccio

Tél. : 04.95.51.78.65

www.ajaccio.fr

commerce@ville-ajaccio.fr



Accueil Envoyer à un ami Imprimer