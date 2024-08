On va en ville : Scoppra Terra

Scopra Terra est né d’une passion pour l’aventure et d’un amour pour notre île. Nous avons pour objectif de faire découvrir les trésors cachés de la Corse en proposant une approche personnalisée du tourisme. Nous proposons à la location des vélos électriques, des bateaux et un Jeep Wrangler. Nous sommes ouverts tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h30. Vous pouvez nous retrouver sur instagram @scopra_terra et sur facebook @scopraterra. N’hésitez pas à aller sur notre site internet www.booking.scopra-terra.fr afin d’en savoir plus. Nous sommes deux Ajacciens et il était important pour nous de participer à la dynamisation du cœur de ville est très attractif et la vieille ville nous semble être l’endroit idéal.On y croit. Le centre-ville s’embellit grâce à la municipalité en place et nous sommes satisfaits.