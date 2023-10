Semaine du Goût : Animation autour du miel dans les écoles de la ville Pà a sittimana di u gustu, 80 zitelli di i scoli d'Aiacciu ani scupartu animazioni in ghjiru à u meli

Durant le temps de la pause méridienne sur le site périscolaire des écoles Saint Jean 1 et Danielle Casanova, 80 enfants du CP au CM2 ont pu découvrir et être sensibilisés à la vie des abeilles.



Jennifer Mejean du Syndicat de l’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica a emmené les enfants à la découverte ludique du monde des abeilles et du miel de notre île…



En Corse, le miel ne ressemble à aucun autre, grâce à la situation et à la végétation de l’île : de la montagne à la mer, la nature est en fleurs toute l’année



Les miels de Corse présentent une grande diversité d’odeur, d’arôme, de saveur et de couleur en fonction de la diversité des origines botaniques. La gamme s’étend des miels les plus doux aux plus forts ; des plus clairs aux plus foncés avec les miels de Printemps, Maquis de Printemps, Maquis d’Eté, Châtaigneraie, Miellats du maquis et Maquis d’Automne



A l’aide d’une malle pédagogique comprenant une ruche grandeur nature en bois, des cadres avec la représentation des différentes étapes de croissance d’une abeille dans les alvéoles et de cinq maquettes en volume, Jennifer a fait découvrir aux enfants la vie des abeilles, leur rôle essentiel dans la reproduction des plantes et la biodiversité, l’organisation d’une ruche, le rôle de la reine, des ouvrières et des mâles



Mais le meilleur pour la fin …… La dégustation des différents miels que nous trouvons sur notre île.

Les enfants se sont régalés



Un grand merci à l’AOP Miel de Corse -Mele di Corsica pour nous avoir offert cette animation dans le cadre de la semaine du goût













