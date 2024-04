La Ville d’Ajaccio partenaire du Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures (PCPGPL) La Direction de la réussite éducative de la ville d'Ajaccio pilote pour la 4ème année consécutive le projet Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures en partenariat avec l'association nationale « Coup de Pouce » pour lutter contre les inégalités scolaires et œuvrer en faveur de la réussite scolaire.



Cette opération de découverte de livres jeunesse à destination des enfants de CP affiliés aux clubs coup de pouce se déclinera dans les 9 clubs coups de pouce lecture mis en place par la Ville d’Ajaccio.





Pour la 4ème année, sur le temps périscolaire, 45 enfants de CP inscrits aux clubs coup de pouce d'Ajaccio vont bénéficier d’une animation spécifique initiée par l’association nationale « Coup de Pouce » en partenariat avec la chaine Gulli : le Prix Premières Lectures (PPL).



Cette animation ponctuelle offre, chaque année, aux enfants des clubs coup de pouce de la ville une véritable immersion pendant un mois dans l’univers de la littérature jeunesse contemporaine afin de renforcer leurs expériences positives liées aux livres.



Par le biais d’activités conçues spécifiquement pour le prix, tous les enfants de CP des 1250 clubs CLE nationaux vont découvrir trois ouvrages de littérature jeunesse pendant quatre semaines, avant de voter pour leur préféré.



Mardi 16 avril, les 5 enfants du club de pouce CP et 5 autres de niveau CE1 scolarisés à l’école élémentaire Pascal Paoli ont procédé au vote de leur livre préféré.

Le principe Sous une forme ludique et éducative, le prix contribue à développer le goût pour la lecture. Il rassemble les enfants autour d’une action nationale concrète, motivante et fédératrice.

Son originalité tient dans la combinaison de plusieurs éléments :

Une sélection de quatre ouvrages de littérature jeunesse

Un jury d’apprentis lecteurs âgés de 6 à 7 ans

Le livre lauréat est offert aux enfants en fin d'année scolaire lors de la cérémonie de clôture des clubs coup de pouce.



Cette année, le comité de lecture et de sélection du prix a retenu les 3 ouvrages suivants :

Cookie était le chien le plus heureux du monde... jusqu'à ce que les écrans débarquent à la maison. César, Barnabé et Anémone n'ont plus d'yeux que pour leurs tablettes, smartphones et consoles. Et les parents... c'est pas mieux, vissés tous les soirs devant leur télé ou leurs téléphones. Cookie en a assez, il décide de reconnecter toute la famille à de vraies activités, à eux-mêmes et surtout... à lui.

Hélène est une princesse intrépide qui ne rêve que d'aventures. Chevauchant son effroyable dragon, elle combat les monstres les plus féroces du royaume. Mais, pour elle, pas question de mariage et encore moins d'héritier... au grand dam de son père le roi Didier.

Une vieille femme, surnommée la Viok, découvre une cabane abandonnée au milieu de rien. Elle se met à y écrire des histoires, goûtant le calme des lieux. Soudain sortent de tous les recoins des dizaines d’enfants bruyants, pas plus hauts qu’un stylo, qui vivaient là, bien avant elle ! c’est la foire dans la cabane. Pour les apaiser, la Viok leur lit une histoire. Mais bien vite, ils chahutent de plus belle.

Tous, sauf une petite, qui écoute avec attention…



Peu à peu, les histoires écoutées la font grandir, au sens propre. Et quand la Viok en colère chasse les enfants désobéissants, c’est elle qui retissera les liens en racontant sa première histoire.

Le déroulement Dans le cadre des clubs que la Ville met en œuvre sur le temps périscolaire de novembre à juindans 8 groupes scolaires, il est proposé aux animateurs, pendant un mois, d'exploiter ces ouvrages avec les enfants à l'aide d'un manuel pédagogique selon le calendrier suivant : De mars à avril : découverte successive par les enfants des trois livres en lice, rythmée par les activités ludiques réalisées en clubs.

: découverte successive par les enfants des trois livres en lice, rythmée par les activités ludiques réalisées en clubs. D’avril à mai : lors d’une séance, les enfants, soutenus par leurs animateurs, argumentent leurs préférences et élisent le livre de leur choix par un vote individuel. L’animateur transmet les résultats du vote au pilote, qui les transmet à l’association.

: lors d’une séance, les enfants, soutenus par leurs animateurs, argumentent leurs préférences et élisent le livre de leur choix par un vote individuel. L’animateur transmet les résultats du vote au pilote, qui les transmet à l’association. Juin : annonce du livre lauréat et remise lors de la cérémonie de clôture des clubs, distribution du livre lauréat à tous les enfants des Clubs CLE.

A noter que la Ville d’Ajaccio s’est également engagée auprès de l’association Coup de Pouce pour participer au prix des jeux mathématiques à destination des 40 enfants membres des clubs mathématiques de CE1.



Focus sur la direction de la Réussite éducative : 23 clubs Coup de Pouce à Ajaccio année scolaire 2023.2024



Déjà 15 ans que des clubs Coup de Pouce sont implantés sur Ajaccio grâce au dispositif de réussite éducative (DRE) qui gère ce programme en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’Association nationale Coup de Pouce.



L’Observatoire des inégalités en août 2019, mettait en exergue que les inégalités scolaires liées au milieu social sont visibles dès les petites classes. Certains enfants ont en effet peu d’occasions de réinvestir, dans leur environnement socio-familial, les savoirs de base et de développer l’appétence, la motivation et la confiance en soi nécessaires pour réussir à l’école.



Soucieuse de prévenir l’échec scolaire et d’œuvrer en faveur de la réussite éducative pour tous, la Ville d’Ajaccio en partenariat étroit avec les équipes de l’Éducation Nationale de la Corse du Sud a fait le choix de mettre en œuvre trois programmes d’activités périscolaires avec l’appui et l’expertise de l’association nationale Coup de Pouce.

Le Coup de Pouce CLA : Club Langage pour les enfants de grande section de maternelle.

Le Coup de Pouce CLÉ : Club de Lecture-Écriture pour les enfants de CP.

Le Coup de Pouce CLÉM : Club de Lecture-Écriture et Mathématiques pour les enfants de CE1.

Aujourd’hui, le dispositif de réussite éducative de la Ville d’Ajaccio pilote 23 clubs coup de pouce (Ecoles salines 6, Simone Veil, Candia, Cannes, Saint Jean, Loretto, Jardins de l’Empereur et depuis décembre 2021, groupe scolaire Pietralba et école de Bodiccione ) et 8 clubs langage de grande section, 7 clubs mathématiques pour les CE1 et 8 clubs lecture et écriture auprès des CP soit environ 125 enfants concernés (5 enfants par club).



« Plus de trente vacataires (animateurs et coordinateurs) rémunérés par la Ville et ses partenaires financiers ( préfecture de corse du Sud,, CAF, CAPA) font de ces clubs une véritable réussite au bénéfice de notre jeunesse, nous tenons à les remercier pour leur investissement et leur implication » relève la Direction de la Réussite éducative.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer