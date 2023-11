Atelier « jardin d’intérieur » et « calendrier de l'avent » durant les temps périscolaires L’attività purposte à zitelli durante u tempu di l’accolta perisculare.



Les enfants de l’école élémentaire des Jardins de l’Empereur inscrits durant les temps périscolaires ont travaillé sur un « jardin d’intérieur ».



Ils ont réalisé des plantations suspendues, 2 jardins japonais avec des plantes naturelles et quelques décorations, ont rempoté des plantes et mis en place un planning d’arrosage.



Quel plaisir de mettre les mains dans la terre !



Les enfants de l’école du Parc Berthault ont profité de l’accueil du soir pour fabriquer leur propre « calendrier de l’avent » pour être prêts à ouvrir la première case dès le 1er décembre.



A l’école de Castelluccio, selon le temps, des ateliers sportifs ou artistiques sont proposés aux enfants fréquentant les accueils périscolaires.



Le mois de décembre approche à grand pas ….A très vite pour découvrir les nouvelles réalisations artistiques des enfants.









