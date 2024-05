Cunfarenza di Ghjuvan Maria Arrighi in Aiacciu Ghjuvan Maria Arrighi ci hà fattu u piacè è l'onore di prisintacci una cunfarenza intarissante assai : "Trà u corsu è u talianu : unità è sfarenza"







Tutti l'anni, a festa di a lingua corsa in Aiacciu ci parmette di riflette inseme annant'à una tematica linguistica. Hè cusì ch'emu dighjà avutu u piacè di riceve à Rinatu Coti, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, Dumenicantone Geronimi, Pasquale Ottavi...



Quist'annu, a scelta di u Sirviziu LCC fù d'invità à Ghjuvan Maria Arrighi. Ùn vale à prisintà torna u parcorsu prufissiunale è parsunale, è sempre indiatu, ch'ellu hà sempre avutu pà u sviluppu di a lingua corsa... Tuttu ognunu u cunnosce dighjà !

Fattu l'invitu, Ghjuvan Maria Arrighi ùn hà tricatu tantu à rispondeci di sì è, in quattru è trè sette, a nostra scelta fù di ritene un sughjettu annant'à : l'unità è e sfarenze trà a lingua corsa è a lingua taliana.



In u publicu prisente, eranu parechji i passiunati di a lingua di Cirnu à stà à sente a cunfarenza d'una ora è mezu annant'à l'evoluzione di e duie lingue da u medievu sin'à oghje.

Dopu, hè tucchendu un bichjere, chì a sirata, è u cuntrastu trà tutti i participanti hà cuntinuatu.



U Sirviziu LCC vulia ringrazià à Ghjuvan Maria Arrighi d'avè accittatu u so invitu è d'avecci prupostu una cunfarenza passiunante senza dumandà nulla à a Cità d'Aiacciu.







