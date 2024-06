Clubs Coup de pouce : terminer l’année en beauté dans le partage et la convivialité La cérémonie de clôture des clubs Coup de pouce est un moment solennel et convivial qui vient marquer la fin de l’année scolaire après plusieurs mois de déploiement du dispositif Coup de Pouce. Elle vient symboliser l’engagement contractuel de tous les acteurs rassemblés autour d’un même objectif : la réussite scolaire de tous les enfants.



Enfants, parents, enseignants, animateurs des clubs et l’adjointe aux affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy, se sont retrouvés ce mercredi 12 juin dans la grande galerie du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts autour d’une mise en scène théâtrale proposée par l’association Thé à Trois et d’une exposition des ouvrages des enfants, réalisés durant l’année scolaire.



Un moment de partage convivial illustrant aussi une approche collaborative entre l’école, les familles et les acteurs éducatifs locaux.



Lors de l’année scolaire 2023-2024, soit de novembre 2023 à juin 2024, près de 120 élèves ont participé aux clubs Coup de pouce dans les écoles maternelles et élémentaires de la Cité éducative d’Ajaccio : Salines, Jardins de l'Empereur, Saint-Jean, Cannes, Loretto, Bodiccione et Pietralba.



23 animateurs et 15 coordonnateurs des clubs ont été recrutés par la Ville d’Ajaccio grâce au soutien financier de la CAF de la Corse-du-Sud, de la Préfecture de Corse-du-Sud, de la Cité éducative et de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien pour animer des Clubs accueillant chacun 5 enfants : 9 Coups de Pouce Clé pour les enfants de CP et 8 Clubs de Lecture, d’Écriture et de Mathématiques (CLEM) pour les CE1, ainsi quet 6 CLA pour les enfants de grande section maternelle.



L’ESPRIT COUP DE POUCE A AJACCIO, FEDERER UNE ALLIANCE EDUCATIVE POUR FAVORISER LA REUSSITE SCOLAIRE La rentrée scolaire 2023 a démarré avec le constat alarmant du ministre de l’Éducation Nationale : « Près d’un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement en entrant en 6e ». Or, 35 % des jeunes ayant un très faible niveau en entrant en 6e finissent par décrocher par la suite : ce constat souligne donc l’importance de prévenir le décrochage scolaire, en agissant dès les premières années de scolarité.



En combinant les approches du programme Coup de Pouce et du programme de Réussite éducative, il est possible de créer un écosystème éducatif complet et cohérent, où les enfants bénéficient d'un soutien à la fois à l'école et en dehors, avec l'implication active des parents et des acteurs éducatifs. Cette complémentarité renforce les chances de succès des enfants et contribue à bâtir des bases solides pour leur avenir.



L’engagement de la Ville

Ajaccio s'engage pleinement à offrir aux enfants les meilleures chances de réussite scolaire en mettant en place des programmes novateurs et efficaces. En intégrant le Programme Coup de Pouce et en déployant un Programme de Réussite Éducative depuis de nombreuses années, la Ville démontre son fort engagement en faveur de l'éducation et du bien-être des jeunes générations.



Il se traduit par des actions concrètes visant à favoriser l'égalité des chances, à renforcer la confiance des enfants dans leurs compétences et à promouvoir un environnement éducatif bienveillant et stimulant. En unissant nos efforts, il se crée un cercle vertueux où chaque enfant peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel, contribuant ainsi à bâtir une société plus juste et équitable pour tous.



Les objectifs du Programme coup de pouce : Renforcer la relation école-famille pour favoriser la réussite des enfants.

Prévenir le décrochage scolaire en agissant dès les premières années de scolarité.

Offrir un soutien complet et cohérent aux enfants pour les aider à s'épanouir et à réussir. Les actions concrètes : Animation d'ateliers quotidiens de 1h30 pendant 8 mois sur le temps périscolaire, dans un cadre restreint de 5 enfants par clubs et en veillant à placer chaque enfant en situation de réussite,

Organisation d'événements rassemblant familles, enseignants et acteurs éducatifs locaux.

Formation des animateurs et des enseignants pour accompagner au mieux les enfants. Résultats et impacts : Augmentation de la confiance des enfants dans leurs compétences scolaires,

Repérage de familles dont les difficultés ne relèvent pas uniquement de la sphère scolaire – possibilité d’accompagnement de la famille par les référents familles de la direction de la Réussite éducative,

Amélioration du lien école-famille,

Renforcement de la coordination dans les établissements scolaires.

