"A scola di cantu di Natale Luciani" pà a festa di a lingua corsa in Aiacciu Torna una volta, u Spaziu Diamante hà fattu tombula pà a sirata di a "Scola di cantu di Natale Luciani"





Cum'è tutti l'anni, Gilles Andreani è Jean André Orsoni anu rispostu di sì da chì i membri di a "scola di cantu di Natale Luciani" participessinu à a festa di a lingua corsa in Aiacciu urganizata da u sirviziu LCC di a Cità.

Cinque attelli sò stati prisintati da l'animatori à u publicu numarosu :

- Lingua corsa cù Prescillia

- Ghitarra cù Ange

- Cantu in paghjella cù Sampieru

- Cantu (zitelli di u primariu) cù Cecilia è Thomas

- Cantu (cullegiani è liceani) torna cù Cecilia è Thomas



Dopu à tanti sciaccamani fatti da u publicu pà incurasgì i cantadori, a sittantina di zitelli anu compiu u cuncertu cù u "Diu vi salvi Regina" chì a ghjente hà statu à sente ind'un silenziu rilighjosiu.

Ch'elli sianu ringraziati i zitelli, l'animatori, a squatra amministrativa è parenti pà a qualità di stu cuncertu è à truvacci quist'annu chì vene !





Accueil Envoyer à un ami Imprimer