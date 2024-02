Rentrée 2024-2025 : préinscription scolaire et inscription périscolaire A campagna di i scrizzioni perisculari è di i preiscrizzioni sculari in ligna pà a riintrata 2024 principia luni u 19 di frivaghju

La campagne de préinscription scolaire et d’inscription périscolaire en ligne pour la rentrée 2024-2025 débute lundi 19 février.



Les parents sont invités à se rendre sur le portail ajaccio.accueil-famille.fr pour effectuer leur démarche.



Dans le cadre de sa politique de dématérialisation de ses services publics et afin de simplifier la vie des citoyens, la Ville d’Ajaccio souhaite encourager ses habitants à effectuer un maximum de formalités administratives en ligne.



Pour la 2e année consécutive, la direction générale adjointe de la vie scolaire et du temps de l’enfant encourage les parents à effectuer leurs démarches en ligne sur son site :

ajaccio.accueil-famille.fr

Elles concernent pour la rentrée 2024-2025, les parents souhaitant préinscrire leurs enfants en petite section de maternelle ou en CP, et/ou bien effectuer une inscription pour les activités périscolaires.



Les préinscriptions scolaires seront ouvertes du 19 février jusqu’au 29 mars.



Les inscriptions pour le périscolaire, cantine et garderie seront ouvertes du 19 février jusqu’au 12 mai. Attention, pour les enfants déjà inscrit cette année, la réinscription est obligatoire.



Inscriptions au guichet unique si nécessaire



L’inscription au guichet unique est toutefois maintenue pour les familles n’ayant pas d’accès facilité aux outils numériques. Ces dernières peuvent se rendre au bureau du guichet unique aux horaires d’ouverture au public, de 8h à 16h en continu.



Pour ce mode d’inscription en présentiel, les délais sont raccourcis. La campagne d’inscription sera ouverte du 11 au 29 mars pour les pré-inscriptions scolaires et du 11 mars au 26 avril pour les activités périscolaires.



